Após ‘sangue na boca’ em preleção, Sampaoli mira resgatar Fla para final da Copa do Brasil

A vitória sobre o líder Botafogo, em pleno estádio Nilton Santos, no final de semana, foi explorada ao máximo pela diretoria do Flamengo para tentar fortalecer o vínculo com a torcida visando a final da Copa do Brasil diante do São Paulo. Nesta segunda, o clube divulgou um vídeo de bastidores que mostra um discurso forte de Jorge Sampaoli.

“Hoje é um jogo para jogar com sentimento, de saber que tem um time que está bem, mas nós temos que colocar as cartas na mesa. Para ter resultado, temos que ter sangue. Sangue na veia, sangue na boca”, afirmou o treinador antes do confronto.

O treinador argentino vem sofrendo forte pressão para deixar o cargo em função das atuações irregulares da equipe. A falta de sintonia com o elenco aumentou o clima de tensão que se agravou após o centroavante Pedro ter sido agredido por Pablo Fernández, seu homem de confiança dentro da comissão técnica.

O ambiente pesado teve ainda mais um capítulo que extrapolou a parte técnica e tática. Em um treino, o volante Gerson trocou socos com o lateral Varella. O uruguaio acabou levando a pior e teve o nariz quebrado.

O Flamengo agora aproveita o bom resultado sobre o Botafogo para buscar um divisor de águas nestas semanas que antecedem a decisão da Copa do Brasil diante do São Paulo. Após o triunfo sobre o rival do Rio, o argentino buscou uma aproximação com o elenco.

“Parabéns pela vitória. Pensamos que agora, mais do que nunca, temos que trabalhar ainda mais e ter a humildade para tentar saber o que vem pela frente”, afirmou o treinador após o triunfo de 2 a 1.

Para estas duas partidas decisivas, o clube corre contra o tempo para tentar recuperar dois importantes jogadores. O uruguaio Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo estão fazendo tratamento intensivo por causa de uma lesão na coxa esquerda. No entanto, a participação da dupla ainda é incerta. O primeiro jogo está marcado para o dia 17 de setembro e acontece no Rio. A volta vai ser realizada no dia 24, em São Paulo.