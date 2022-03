Após empolgar contra a Ponte, Corinthians pode repetir escalação no clássico

A goleada por 5 a 0 sobre a Ponte Preta deverá fazer o técnico Vítor Pereira repetir a escalação do Corinthians para o clássico de quinta-feira, às 20h20, no Allianz Parque, diante do Palmeiras, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista.

O Corinthians iniciou, na tarde desta segunda-feira, a preparação para o clássico. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra a Ponte Preta fizeram apenas um trabalho regenerativo no CT Joaquim Grava.

Vítor Pereira poderá ter o retorno no banco de reservas do meia Roni, que finalizou o trabalho de transição e treinou com o restante do grupo no gramado. Já o lateral-esquerdo Fábio Santos, com um desconforto na região lombar, e o volante Xavier, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, seguem se recuperam de lesão. A dupla iniciou o período de transição.

Os trabalhos com bola ficaram por conta do restante do time e foram iniciados com um aquecimento junto da comissão técnica. O treinador Vitor Pereira organizou três atividades diferentes de enfrentamento em campo reduzido.

Os treinamentos do dia tiveram presença de quatro atletas das categorias de base: os zagueiros Belezi e Robert Renan, o lateral-esquerdo Reginaldo; e o meio-campista Biro. A preparação do Corinthians terá continuidade na tarde desta terça-feira.

Uma provável escalação do Corinthians tem: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Róger Guedes.