Após empate fora de casa, Felipe Moreira projeta ‘sequência de vitórias’ na Ponte Preta

Após o empate sem gols com o Sampaio Corrêa, a Ponte Preta já pensa no próximo adversário da Série B do Campeonato Brasileiro: o Vila Nova. O técnico Felipe Moreira espera um duelo complicado, mas quer aproveitar o fator casa para iniciar uma ‘sequência de vitórias’.

“Um jogo difícil contra o Vila Nova, em casa, mas vamos nos preparar bem para iniciar uma sequência de vitórias, que é importante nesse momento”, disse o treinador, que ainda explicou as mudanças feitas na Ponte Preta durante o duelo com o Sampaio Corrêa e, apesar de ter buscado a vitória, valorizou o ponto conquistado fora de casa.

“O dérbi sempre gera um desgaste alto e fizemos mudanças para dar intensidade, pois o Sampaio nos exigiu muito. Poderíamos ter aberto o placar, mas não fomos felizes nas finalizações. Não era o resultado que esperávamos, mas conquistamos um ponto fora”, afirmou.

Após o empate, a Ponte Preta chegou a sete pontos, mas ainda integra a zona de rebaixamento, em 17º lugar, há quatro jogos sem vencer. O jogo diante do vice-líder Vila Nova, pela nona rodada, será realizado no próximo domingo, às 11h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).