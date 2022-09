Arquivo Após 5h15min, Alcaraz bate Sinner em jogo com recorde e vai à semi do US Open

Em jogo de alto nível técnico e que justificou o ingresso de cada torcedor presente na Arthur Ashe Stadium, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/7 (7/9), 6/7 (0/7), 7/5 e 6/3, e avançou às semifinais do US Open. O jogo foi marcado por recorde: foi a partida que acabou mais tarde na história do Grand Slam americano.

Alcaraz e Sinner finalizaram a partida apenas às 2h50 da madrugada desta quinta-feira, pelo horário local, em Nova York – 3h50 pelo horário de Brasília. A partida havia começado ainda na noite de quarta. Até então, a partida mais tarde do US Open havia se encerrado às 2h26 da madrugada, em 2014. O duelo entre espanhol e italiano teve duração de 5h15min (o confronto mais longo foi entre Stefan Edberg e Michael Chang em 1992, com 5h26min).

“A energia que recebi nesta quadra às 3 horas da madrugada foi inacreditável. Provavelmente em outros torneios, em outras cidades, as pessoas teriam ido embora para casa para dormir. Mas aqui eles ficaram em quadra para me apoiar. Foi inacreditável”, comentou Alcaraz.

O espanhol chegou a salvar um match point antes de confirmar sua vaga na primeira semifinal de Grand Slam na carreira. “É ótimo estar na minha primeira semifinal. E me sinto muito bem em conquistar esse feito aqui no US Open. Esse torneio é incrível. A torcida é incrível, acho que é a melhor do mundo.”

Alcaraz e Sinner, dois dos representantes da nova geração do tênis, fizeram um duelo em alto nível ao longo dos cinco sets. Ambos protagonizaram grandes jogadas, com golpes que levaram o público na quadra central do Grand Slam americano.

O duelo, bem nivelado, foi marcado por 18 quebras de saque, 11 delas a favor do espanhol, que foi um pouco mais consistente que o italiano. Sinner arriscou mais e disparou 61 bolas vencedoras, contra 58 do rival espanhol. Mas cometeu muito mais erros não forçados: 63 a 38.

Em sua primeira semifinal de Grand Slam, Alcaraz vai duelar com o americano Frances Tiafoe na sexta-feira. Mais cedo, na quarta, o tenista da casa se tornou o primeiro negro a alcancaçar a semifinal do US Open desde o próprio Arthur Ashe, em 1972. Tiafoe avançou ao superar o russo Andrey Rublev por 7/6 (7/3), 7/6 (7/0) e 6/4. Antes, havia sido o algoz de Rafael Nadal nas oitavas de final.