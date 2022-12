Arquivo Aos 42 anos, Nicholas Santos conquista ouro no Mundial e anuncia aposentadoria

Nicholas Santos conquistou nesta quarta-feira a medalha de ouro nos 50m borboleta no Mundial de piscinas curtas, realizado em Melbourne, na Austrália. Aos 42 anos, o brasileiro bateu o recorde do campeonato ao completar a prova em 21s78. De quebra, tornou-se o atleta mais velho a subir no pódio, superando a sua própria marca.

Após superar o suíço Noe Ponti, de apenas 21 anos, e o húngaro Sebastian Szabo, 26, que ficaram, respectivamente, com as medalhas de prata e de bronze, Nicholas Santos surpreendeu os fãs ao anunciar a aposentadoria das piscinas.

Único nadador a disputar 18 mundiais, Nicholas Santos soma ao todo 16 medalhas, sendo 12 em piscinas curtas e 4 nas longas. Só nos 50m borboleta foram nove, quatro ouros (2012, 2018, 2021 e 2022), quatro pratas (2014, 2015, 2017 e 2022) e uma bronze (2019).

Nicholas Santos fez um grande prova e ficou a 0s03 de bater o recorde mundial, que é dele juntamente com Szebasztian Szabo. O húngaro ficou 0s20 atrás do brasileiro.

O brasileiro havia dito que essa seria a sua última prova e voltou a confirmar após receber a medalha de ouro. No entanto, existe uma expectativa que ele participe, em 2023, no Campeonato Mundial de piscina longa.

MAIS BRASILEIROS

Os demais brasileiros não tiveram destaque positivo nesta quarta-feira, com exceção ao revezamento 4×200 feminino, que ficou em sétimo lugar, mas bateu o recorde sul-americano.