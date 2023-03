Antonio Conte deixa o Tottenham após entrevista polêmica e queixas de Richarlison

Após ser protagonista de uma série de polêmicas nas últimas semanas, entre elas um desentendimento público com o brasileiro Richarlison, o técnico Antonio Conte deixou o comando do Tottenham neste domingo. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube londrino, o desligamento do treinador italiano se deu em comum acordo. Cristian Stellini ficará interinamente no comando até o final da temporada.

“Temos dez jogos restantes no Campeonato Inglês e lutamos por uma vaga na Liga dos Campeões”, disse o presidente do Tottenham Daniel Levy, ao comentar o fim do ciclo. “Todos nós precisamos nos unir. Todo mundo tem que se esforçar para garantir o melhor resultado possível para o nosso clube e nossos torcedores incríveis e leais”, completou.

O clima que se instaurou no Tottenham ao longo deste mês tornou insustentável a permanência de Conte. Criticado pela torcida pelo desempenho oscilante da equipe, ele foi questionado publicamente pelo atacante Richarlison após a eliminação do para o Milan nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Já insatisfeito por ter perdido espaço entre os titulares, o brasileiro questionou as decisões tomadas pelo italiano, que o colocou em campo apenas aos 25 minutos do segundo tempo da partida decisiva. “Eu vinha bem, de uma sequência boa. De repente, me colocou no banco. Perguntei o motivo, não falaram nada”, afirmou na ocasião. “Falta minuto, falta tempo. Essa temporada está sendo uma m porque não tenho minutos. Sofri um pouco de lesão também, mas quando entro em campo dou minha vida.”, concluiu.

Conte respondeu dizendo que não via a declaração com um ataque pessoal. “Ele disse ‘minha temporada está uma m…’, e ele está certo, está mesmo, porque a temporada dele não é boa, porque ele teve muitas lesões”, afirmou. “Ele começou bem e teve uma lesão, aí foi para a Copa do Mundo e teve outra lesão, séria. Voltou e ficou um mês fora. Não marcou nenhum gol conosco, só dois na Champions. Acho que ele foi muito honesto ao dizer que a temporada não é boa”, completou.

Menos de uma semana depois, o treinador entrou em rota de colisão com todo o elenco. Após a equipe abrir 3 a 1 no placar e sofrer o empate do Southampton em jogo pelo Campeonato Inglês, criticou os atletas. “O problema é que mostramos que não somos um time. Vejo 11 jogadores, vejo jogadores egoístas. Não vejo jogadores que querem ajudar, que jogam com o coração”.

Conte depreciou até mesmo Joseph Lewis, acionista majoritário do Tottenham. “Esta é a história do Tottenham. O dono está aqui há 20 anos e não ganhou nada. Por quê?”. Tais declarações pioraram uma atmosfera que já não era boa, em meio a uma série de apenas uma vitória em cinco jogos. Restam dez rodadas para o fim do Campeonato Inglês e o time londrino ocupa a quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, com 49 pontos, dois a mais que o quinto Newcastle.

No Tottenham desde o final 2021, Antonio Conte enfrentou problemas de saúde durante os seus últimos meses no clube. Fez uma operação para remover a vesícula e precisou ficar afastado dos treinamentos, mas voltou antes do tempo previsto pelos médicos, por isso teve de ser afastado uma segunda vez. Voltou definitivamente às vésperas do jogo decisivo com o Milan.