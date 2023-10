Anthony Davis comanda, Lakers superam Suns e vencem a 1ª na temporada da NBA

Sob o comando de Anthony Davis, o Los Angeles Lakers venceu a primeira na nova temporada da NBA. Na noite desta quinta-feira, jogando pela primeira vez diante de sua torcida, o time de Davis e LeBron James superou o Phoenix Suns por 100 a 95, após grande performance no último quarto.

Foi a segunda partida dos Lakers na temporada regular. Na estreia, haviam perdido para o campeão Denver Nuggets. Desta vez, Davis liderou a equipe com um “double-double” de 30 pontos e 12 rebotes. LeBron se aproximou de um “triple-double”, com 21 pontos, nove assistências e oito rebotes.

Ao fim da partida, o astro foi elogiado pelos próprios rivais. “Foi difícil. Ele estava praticamente orientando o time, como um técnico, dentro de quadra, principalmente na defesa. É o que ele tem feito durante toda a sua carreira. É sempre uma batalha enfrentar jogadores tão inteligentes assim”, disse Kevin Durant.

Durant foi a grande referência dos Suns em quadra. Ele foi o cestinha da partida, com 39 pontos, além de ter registrado 11 rebotes. Mas, ao contrário de Davis, não contou com alguém para apoiar suas ações. Quem chegou mais perto disso foi Eric Gordon, autor de 15 pontos. Devin Booker ainda está lesionado e Chris Paul agora defende o Golden State Warriors.

Na outra partida da noite, o Milwaukee Bucks derrotou o Philadelphia 76ers por 118 a 117, em casa, na estreia das duas equipes na temporada. Num jogo equilibrado, Damian Lillard foi quem fez a diferença, com seus 39 pontos e oito rebotes. Ele liderou a equipe na forte reação no último quarto, quando os Bucks chegaram a estar oito pontos atrás no placar.

Giannis Antetokounmpo anotou um “double-double” de 23 pontos e 13 rebotes. Do outro lado, o quarteto formado por Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr., Joel Embiid e Tobias Harris anotaram 31, 27, 24 e 20 pontos, respectivamente. Mas o forte desempenho dos quatro jogadores dos Sixers, que atuaram sem James Harden, não foi o suficiente para evitar a derrota na estreia.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks 118 x 117 Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers 100 x 95 Phoenix Suns

