Antes de dérbi, Hélio dos Anjos indica força máxima na Ponte Preta

Um jogo antes do dérbi contra o Guarani, Hélio dos Anjos indicou que utilizará força máxima diante do Brusque, neste sábado, às 20h30, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador fechou a preparação da partida nesta sexta-feira, no CT do Jardim Eulina.

A decisão foi tomada, pois o treinador praticamente não tem jogadores pendurados para o duelo. Além do próprio Hélio dos Anjos, o único atleta que se levar cartão amarelo ficará suspenso do dérbi é o meia Wallisson. Os demais só ficarão fora do clássico se levarem o vermelho.

Hélio dos Anjos analisará também o desgaste físico para definir a escalação. O ponto positivo é que o clássico contra o Guarani foi marcado para o dia 8, às 16h, no Brinco de Ouro da Princesa, o que dá tempo de sobra para recuperar os jogadores.

Diante do Brusque, a principal dúvida do treinador é no setor ofensivo, entre Echaporã e Nicolas. O primeiro, inclusive, tem vantagem na briga entre os titulares da equipe alvinegra.

A expectativa é que a Ponte Preta entre em campo com Caíque França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi e Ramon; Echaporã (Nicolas), Danilo Gomes e Lucca. Com apenas quatro pontos, a Ponte Preta luta contra o rebaixamento na Série B do Brasileiro.