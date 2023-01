Americanas: Centrais sindicais convocam ato para 6ª

As centrais sindicais estão convocando para sexta-feira, às 10 horas, na Cinelândia, no centro do Rio, onde há uma grande loja da Americanas, uma manifestação para cobrar da empresa posicionamento em relação ao 45 mil funcionários da companhia.

Pela manhã desta segunda, 30, as centrais sindicais e confederações que convocaram o ato – CNTC, CUT, Contracs-CUT, CTB, UGT, NCST-SP, Força Sindical, CSB – se reuniram com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em São Paulo, para discutir os impactos do caso Americanas no emprego.

Segundo Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, o ministro se comprometeu a intermediar uma negociação. “Marinho vai chamar a empresa e as centrais, para fazer uma mesa redonda em Brasília”, disse o dirigente sindical. Não há data para o encontro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.