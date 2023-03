Arquivo América supera Cruzeiro mais uma vez e faz decisão do Mineiro com o Atlético

O América é o segundo finalista do Campeonato Mineiro e vai decidir o título em dois jogos contra o Atlético, como aconteceu no ano passado, no qual terminou como vice-campeão. A vaga foi confirmada neste domingo à tarde, em nova vitória sobre o Cruzeiro, desta vez por 2 a 1, na Arena Independência, em Belo Horizonte, no segundo jogo da semifinal – tinha vencido por 2 a 0 o jogo de ida, com gols de Aloísio e Juninho. O time é o único invicto na temporada mineira.

O Cruzeiro precisava vencer por três gols de diferença pelo fato de o América entrar nas semifinais com a vantagem do empate no saldo agregado, por ter melhor campanha. Esta supremacia americana já virou rotina nos últimos tempos. Esta foi a sétima vitória consecutiva em cima do Cruzeiro, que deixa a competição sem deixar uma boa perspectiva para a disputa do Campeonato Brasileiro, quando voltará a disputar a elite nacional. A estreia será em visita ao Corinthians.

Ronaldo Nazário, o Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, viu tudo sentado num setor das cadeiras vitalícias. Estava de cara amarrada, certamente porque sabe das dificuldades que terá daqui para frente para administrar o clube em sua fase de recuperação – na semana passada foi vaiado e xingado por torcedores após o primeiro clássico.

A estratégia do técnico Paulo Pezzolano, do Cruzeiro, era fazer uma pressão inicial e marcar logo um gol. Ele acreditava que se isso ocorresse afetaria diretamente na parte emocional de seus jogadores para buscar os outros dois gols necessários. Com o atacante Bruno Rodrigues como ala direito, o técnico manteve o esquema com três zagueiros e com a entrada de Mateus Vital no meio-campo. Dentro de campo, o time começou seguindo a ordem do ‘chefe’, em busca do gol.

A primeira chance aconteceu aos quatro minutos, quando Bruno Rodrigues pegou um rebote da defesa e chutou forte. A bola passou por Matheus Cavichioli, bateu na trave e saiu. Um lance de sorte do goleiro. Mas ele apareceu bem para desviar para o lado a bola em chute cruzado de Mateus Vital, que ficou livre no lado direito da área.

Aos poucos o Cruzeiro perdeu intensidade, em grande parte pela boa marcação do América, armado por Vagner Mancini com a mesma base dos jogos anteriores dentro de um esquema 4-3-3. Na primeira chance real, os americanos abriram o placar, em uma cobrança de falta na frente da área. O experiente Aloísio chutou no lado do goleiro e contou com a falha de Rafael Cabral, que depois passou a ser xingado pela torcida cruzeirense.

O lado psicológico realmente teve influência em campo, porque após o gol o Cruzeiro desanimou e permitiu uma presença maior do América no campo ofensivo. Tanto que o time da casa ainda criou duas boas chances para ampliar. Uma delas, aos 37 minutos, em chute cruzado de Benítez, e depois em lance parecido quando Aloísio tentou desviar o cruzamento de Felipe Azevedo, mas, desequilibrado, mandou a bola do lado da trave, aos 40.

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo na base do tudo ou nada. Aos 22 segundos quase empatou num chute de Mateus Vital, na frente da área, que Matheus Cavichioli espalmou no alto com um tapa de mão direita. Aos quatro, o volante Wallisson apareceu na área finalizando, mas foi bloqueado por Juninho que salvou o gol e comemorou muito.

O América se manteve dentro de seu esquema tático, aguardando uma chance para contra-atacar. Mancini começou a poupar alguns jogadores e o time se acomodou. O Cruzeiro empatou aos 31 minutos, após levantamento de Marlon, pelo lado esquerdo, no qual o zagueiro Lucas Oliveira raspou de cabeça. O VAR demorou três minutos para confirmar a não existência de impedimento no lance.

Mas, o América reagiu e voltou a atacar. Everaldo perdeu um chance chutando por cima e Martinez exigiu grande defesa de Rafael Cabral. O segundo gol saiu aos 44 minutos, quando na linha da grande área, Alê bateu cruzado, a bola tocou no pé da trave direita e entrou: 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 2 X 1 CRUZEIRO

AMÉRICA – Matheus Cavichioli; Arthur, Ricardo Silva, Iago Maidana e Nicolas (Danilo Avelar); Alê, Juninho e Benítez (Martinez); Matheusinho (Everaldo), Aloísio (Henrique Almeida) e Felipe Azevedo (Marlon). Técnico: Vagner Mancini.

CRUZEIRO – Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Reynaldo e Marlon; Bruno Rodrigues, Wallisson (Ramiro), Machado, Mateus Vital (Daniel Júnior) e Kaiki (Stênio); Wesley (Juan Christian) e Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS – Aloísio, aos 21 minutos do primeiro tempo; Lucas Oliveira, aos 31 e Alê, aos 44 do segundo.

ÁRBITRO – André Luiz Policarpo Bento.

CARTÕES AMARELOS – Benítez (América); Lucas Oliveira, Marlon, Reynaldo e Juan Christian (Cruzeiro).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte.