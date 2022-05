América perde para o Independiente del Valle e dá adeus aos torneios continentais

O América-MG se despediu da Copa Libertadores da América sem vencer na fase de grupos. Na noite desta quarta-feira, no estádio Independiente del Valle, o time mineiro perdeu para os donos da casa por 3 a 0, pela última rodada, e, de quebra, ficou também sem a vaga para a Copa Sul-Americana.

O América terminou na última colocação do Grupo D, com apenas dois pontos, em seis jogos disputados. Apesar da vitória, o Independiente também não avançou, ficando na terceira posição, com oito. Ao menos, classificou para a Sul-Americana. O líder é o Atlético-MG, com 11, seguido pelo Tolima, também com 11.

Apesar de não ter mais chances de classificar às oitavas de final, o América entrou em campo com força máxima, mas cometeu as mesmas falhas dos jogos passados e foi pressionado desde o início pelo Independiente, que abriu o placar aos 16 minutos. Sornoza, ex-Fluminense e Corinthians, recebeu na esquerda e arriscou, sem chances para Jailson.

O time equatoriano encurralou o América, que não conseguiu criar. Henrique Almeida era o jogador mais lúcido, mas, bem marcado, pouco produziu. Do outro lado, o Independiente ficou praticamente todo o primeiro tempo no campo do time mineiro e ampliou aos 42 minutos. Gaibor recebeu de Perlaza dentro da área e, de frente para o gol, mandou no fundo das redes.

O panorama do segundo tempo continuou o mesmo. Em desvantagem, o América não conseguiu se encontrar em campo e pouco fez para tentar conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana, melhor para o Independiente, que foi se sentindo mais confortável no duelo e fez o terceiro aos 28 minutos. Após cobrança de falta, a bola chegou em Chávez, que dominou em liberdade e chutou de direita para fazer 3 a 0.

Com a posse de bola, o time equatoriano foi matando o tempo, enquanto torcia para o Atlético Mineiro virar para cima do Tolima, que acabou surpreendendo com a vitória no Mineirão. Como ficou sem chances de avançar, o Independiente se deu como satisfeito por ter conquistado a vaga na Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 3 X 0 AMÉRICA-MG

INDEPENDIENTE – Moisés Ramirez; Ordóñez, Schunke, Segovia e Perlaza (Vargas); Ortíz, Pellerano (Marco Angulo), Gaibor (Danny Cabezas), Sornoza e Chávez; Bauman (Ayovi). Técnico: Renato Paiva.

AMÉRICA – Jailson; Patric (Raúl Cáceres), Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho e Alê (Zé Ricardo); Felipe Azevedo (Gustavo), Aloísio (Kawê) e Henrique Almeida (Carlos Alberto). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Sornoza, aos 16, e Gaibor, aos 42 minutos do primeiro tempo. Chávez, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leodán González (URU).

CARTÕES AMARELOS – Chávez e Perlaza (Independiente); Carlos Alberto, Éder e Henrique Almeida (América).

LOCAL – Estádio Independiente Del Valle, em Quito (EQU).