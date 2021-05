Alves: Petrobras reduziu dívida bruta em mais US$ 3,2 bilhões até abril

O diretor Financeiro da Petrobras, Rodrigo Alves, informou que até abril a empresa reduziu a sua dívida bruta em mais US$ 3,2 bilhões, depois de já ter abatido US$ 4,6 bilhões no primeiro trimestre do ano.

“A geração de caixa, a contínua gestão da dívida, juntamente com a entrada de recursos provenientes da venda de ativos permitiu reduzir a dívida de maneira relevante no primeiro trimestre rumo à nossa meta de US$ 67 bilhões no final de 2021”, disse Alves em vídeo após a divulgação do resultado. A dívida bruta ficou em U$ 71 bilhões no final de março.

De acordo com o executivo, o lucro de R$ 1,2 bilhão do primeiro trimestre deste ano foi fortemente impactado pela variação cambial, mas mesmo assim, considerou o resultado positivo, principalmente levando em consideração os desafios impostos pela pandemia.

Falando pela primeira vez como CFO da Petrobras, Alves ressaltou a geração de caixa no período, o que ajudou a manter a trajetória de fortalecimento da companhia. “No lado operacional tivemos importante incremento na produção do pré-sal, que adiciona mais valor ao nosso portfólio”, disse o executivo.