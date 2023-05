Alta representatividade

Quando Kênia Bárbara nasceu, em 1989, os espaços ocupados por atores pretos na televisão ainda eram ínfimos e questionáveis – quase sempre ligados à área de serviço, como empregadas, copeiros e motoristas. Hoje, porém, a intérprete da ambiciosa Lucília de “Amor Perfeito”, novela das 18h da Globo, se orgulha por poder participar de um momento na teledramaturgia nacional em que a distribuição nas oportunidades de trabalho para pessoas negras se mostra bem mais equilibrada. “‘Amor Perfeito’ é uma novela que vem para mudar estruturas que precisam ser mudadas. Tem 50% do elenco composto por personagens negras e dá luz a uma realidade – vivida por algumas pessoas negras – historicamente omitida”, vibra.

Na trama, Lucília é prima do mocinho Orlando, papel de Diogo Almeida. Apaixonada por ele desde criança e eternamente à espera de ser correspondida, a fotógrafa cria uma paixão doentia pelo rapaz, fazendo qualquer coisa para conquistá-lo. “Inclusive se aliar a Gilda para separá-lo de Marê”, diz a atriz, que vê essa obsessão de Lucília por Orlando como uma grande oportunidade de mostrar seu trabalho para os telespectadores. “Ela é visceral e usa a própria inteligência a favor da sua ambição. É densa, precisa, articuladora, estrategista, sedutora e manipuladora. Pensa e age com muita agilidade, mas não se encerra aí. Como boa mineira, tem uma natureza introspectiva presente, é uma mulher misteriosa”, enumera.

A aproximação de Lucília com Gilda será intensa. “As duas se tornam amigas”, adianta. Para construir a personagem, a atriz mirou mesmo nesse comportamento obsessivo em relação a Orlando. Aliás, faz isso até hoje.

“Acredito que ela ter vivido sozinha por tantos anos potencializou um desejo de vingar o nome do tio, de reaver o patrimônio que foi roubado dele e que ela e o primo têm direito, além de sua paixão”, opina, referindo-se ao golpe que o pai do mocinho sofreu, causado justamente pelo pai de Marê, a heroína da novela, interpretada por Camila Queiroz. Mas Kênia Bárbara também valoriza o fato de se tratar de um folhetim de época. “Tem sido uma experiência muito gostosa experimentar comportamentos de um outro tempo. Os figurinos, a caracterização e a cenografia, que estão impecáveis, nos transportam e fazem desse mergulho ainda mais real”, reconhece.

Nome completo: Kênia Bárbara Pimenta Oliveira.

Nascimento: 4 de dezembro de 1989, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Atuação inesquecível: No espetáculo “Pá de Cal (Ray-Lux)”, com texto de Jô Bilac e direção de Paulo Verling, onde interpreta Claire, uma personagem francesa e que só fala em francês.

Interpretação: Daniel Kaluuya como Chris em “Corra”, escrito e dirigido por Jordan Peele e lançado em 2017.

Momento marcante na carreira: “Viver uma vilã na minha primeira novela, ‘Amor Perfeito’”.

O que falta na televisão: “Equidade e mais representatividade em todas as funções para indígenas, negros, não-brancos, gordas, com deficiência. As pessoas precisam e querem se reconhecer nas histórias”.

O que sobra na televisão: “Estereótipos. Sempre as mesmas atrizes e atores sendo escalados, homens brancos nos lugares de poder”.

Com quem gostaria de contracenar: Viola Davis.

Se não fosse atriz, seria: “Sou formada em Psicologia. Então, seria terapeuta”.

Ator: João Mabial.

Atriz: Ruth de Souza.

Novela: “O Cravo e a Rosa”, escrita por Walcyr Carrasco e Mario Teixeira e exibida originalmente pela Globo entre 2000 e 2001.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Personagem mais difícil de compor: Gleide, da série “Stella Models”, com direção de Samir Abujamra, do Canal Brasil.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Lado a Lado”, escrita por João Ximenes Braga e Claudia Lage e exibida originalmente pela Globo entre 2012 e 2013.

Que papel gostaria de representar: “De uma super-heroína, como as da Marvel e DC”.

Filme: “Marte Um”, escrito e dirigido por Gabriel Martins e lançado em 2021.

Autor: Jordan Peele.

Diretor: Melina Matsoukas.

Mania: “De ouvir música sempre”.

Medo: “De me engasgar com comida ou um comprimido”.

Projeto: “Um perfil no instagram, @sensivelaosmeusolhos, onde compartilho fotografias que faço com o celular. Pretendo lançar um livro com meus escritos e poesias e, em breve, minhas músicas autorais”.

“Amor Perfeito” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.