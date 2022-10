Alexandre Magnani se tornará o único CEO da PagSeguro; Ricardo Dutra assume UOL

A diretoria da PagSeguro passará por mudanças. Hoje com dois co-CEOs, a empresa terá um único presidente executivo. Alexandre Magnani, que é um dos dois executivos atualmente à frente da operação, será o único CEO, de acordo com comunicado enviado à SEC (a CVM norte-americana).

O outro co-CEO, Ricardo Dutra, vai se tornar CEO do Grupo UOL, e membro do comitê executivo do conglomerado, ao lado de Luiz Frias, Judith Brito e Victoria Bortolin. Ele permanecerá no conselho da PagSeguro.

A PagSeguro mudou a estrutura para manter dois co-CEOs em janeiro, quando Magnani, que era o responsável pela parte operacional, foi promovido ao posto ao lado de Dutra. À época, a empresa informou que a situação seria temporária, com Magnani assumindo, gradualmente, as funções de CEO.

O UOL é controlador da PagSeguro. A empresa possui 100% das ações de classe B da adquirente, que têm direito a dez votos cada e não são listadas em Bolsa. Ao todo, o UOL detém cerca de 39% do capital da PagSeguro.