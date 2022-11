Arquivo Alex assina com Avaí e é o novo técnico do time para a disputa da Série B

O Avaí tem novo técnico para a temporada de 2023. Trata-se de Alex de Souza, que estava sem clube desde a sua saída do comando da equipe Sub-20 do São Paulo. O ex-meia de Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, terá sua primeira experiência como técnico de uma equipe profissional. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, 15, e a apresentação está marcada para o dia 22.

Segundo informa o comunicado do próprio Avaí, Alex chega à equipe catarinense acompanhado dos auxiliares PC de Oliveira e João Paulo Cavalcanti. A principal missão do trio será ajudar o clube a retornar à Série A, após novo rebaixamento decretado este ano.

Quem esteve à frente das negociações foi o empresário Gianfranco Patruzziello. Ele revelou que, embora Alex tivesse outras propostas, o desejo do técnico era comandar o Avaí. O Bragantino até chegou a mostrar interesse em contar com os serviços do treinador, mas as negociações não avançaram. O clube catarinense estava sem técnico desde a saída de Lisca, que foi demitido antes mesmo do rebaixamento no Brasileirão ser sacramentado.

No São Paulo, ele foi vice-campeão brasileiro do Sub-20 e chegou à semifinal da Copa São Paulo no começo de 2022, perdendo a vaga na decisão para o rival Palmeiras. Quando foi contrato, no começo de 2021, havia a expectativa de que Alex pudesse ser o sucessor de Hernán Crespo na equipe principal do time tricolor.

“Alex é o novo técnico do Avaí para a temporada 2023. O acordo ocorreu na noite desta terça-feira (15). O novo comandante chega acompanhado dos auxiliares PC de Oliveira e João Paulo Cavalcanti”, informou o clube catarinense por meio de nota o clube catarinense. “Após aposentadoria dos gramados, em 2014, Alex de Souza fez o curso de gestão da Universidade do Futebol, além das licenças PRO, A e B da CBF Academy.”