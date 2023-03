Alcaraz se mantém soberano em Miami e já está nas quartas; Tsitsipas dá adeus

Líder do ranking da ATP, Carlos Alcaraz continua imbatível nos Estados Unidos. E sem perder sets. Depois de erguer o troféu em Indian Wells com cinco triunfos por 2 a 0, o espanhol caminha para tentar repetir o feito na defesa do título no Masters 1000 de Miami, no qual já está nas quartas de final após despachar o americano Tommy Paul por duplo 6/4. Pela frente, ele terá outro atleta da casa, Taylor Fritz, a quem jamais enfrentou em simples.

O duelo agendado para esta quarta-feira à noite tende a ser mais equilibrado. Fritz vem de 12 vitórias diante de rivais espanhóis, entre eles o próprio Alcaraz, em duplas, no Masters de Indian Wells de 2022 – único vez que se encararam. Nono cabeça de chave, o americano é a principal esperança da torcida local.

Em duelo equilibrado, mas com a torcida local fazendo a diferença, o americano levou a melhor sobre a sensação dinamarquesa Holger Hune em sets direto. Ele superou o sétimo favorito com 6/3 e 6/4 para se garantir entre os oito melhores e depois esperar por Alcaraz.

O espanhol não teve vida fácil diante de Paul, que lutou o jogo inteiro. Mas soube se aproveitar das chances que teve. Depois de quatro games iguais, Alcaraz pressionou o serviço do oponente e quebrou para abrir 3 a 2 no primeiro set. Depois, bastou trocar pontos para fechar em 6 a 4.

O segundo set acabou parecido, mas com a quebra vindo no terceiro game. O líder do ranking estava tão tranquilo em quadra que chegou a pedir “o grito da torcida” ao fechar um ponto com bola incrível, de costas, do fundo da quadra. Com 5 a 3, o espanhol mandou a chance de fechar para fora. Porém, não desperdiçou o saque e confirmou a vitória no segundo match point.

Quem não teve a mesma competência foi o cabeça de chave 2 e 3 do mundo, Stefanos Tsitsipas, eliminado pelo russo Karen Khachanov em sets corridos: 7/6 (7/4) e 6/4. Em jogo bastante parelho e sem quebras no primeiro set, o grego tinha o saque com 5 a 4 contra no tie-break para virar e acabou desperdiçando ambos, levando 7 a 4.

Sem conseguir ameaçar o potente serviço do russo, viu a quebra na quinta parcial do segundo set acabar sendo decisiva na derrota. Sempre fechando seus saques sem problemas, Khachanov fechou com 6 a 4 em pontos seguidos.

Ainda nesta terça-feira, o italiano Jannik Sinner, cabeça de chave 10, somou mais uma grande vitória em Miami. Depois de bater o búlgaro Grigor Dimitrov na estreia, passou sem sustos pelo russo Andrey Rublev, sexto favorito, com 6/2 e 6/4. Nas quartas terá pela frente o finlandês Emil Ruusuvuori, que virou diante do favorito holandês Botic van de Zandschulp (26º) com 4/6, 6/4 e 7/5.