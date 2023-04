Alcaraz avança às quartas em Barcelona e Rafael Matos é eliminado nas duplas

Em duelo espanhol no Torneio de Barcelona, Carlos Alcaraz levou a melhor sobre Roberto Bautista Agut nesta quinta-feira e avançou às quartas de final da competição de nível ATP 500. O atual número dois mundo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, e se credenciou para um novo confronto local no torneio catalão.

Trata-se da 20ª vitória do ex-líder do ranking na atual temporada. Ele é o quinto neste quesito em 2023. A sua frente estão o russo Daniil Medvedev (31), o italiano Jannik Sinner (26), o americano Taylor Fritz (24) e o britânico Cameron Norrie (22).

De quebra, Alcaraz ganhou confiança neste momento importante da temporada para um tenista que costuma brilhar no saibro. O espanhol não disputou o Masters 1000 de Montecarlo, na semana passada, por conta de lesão. Recuperado, voltou às quadras em Barcelona e encarou, sem sinais de dor, o consistente e experiente Roberto Bautista Agut.

Nas quartas de final, Alcaraz vai encarar outro compatriota, Alejandro Davidovich Fokina, que venceu nesta quinta o finlandês Emil Ruusuvuori por 6/4 e 7/5.

Atual número três do mundo, o norueguês Casper Ruud ao ser eliminado logo em sua segunda partida no saibro de Barcelona. Ele foi batido pelo argentino Francisco Cerundolo por 7/6 (7/5) e 6/3, após abrir boa vantagem no set inicial. Sem conseguir sustentar a frente, acabou sofrendo a virada.

Cabeça de chave número dois do torneio, o grego Stefanos Tsitsipas também venceu em sets diretos nesta quinta. Ele superou o canadense Denis Shapovalov por 6/3 e 6/2. O tenista da Grécia enfrentará agora o australiano Alex De Minaur, que avançou sem precisar suar – o búlgaro Grigor Dimitrov desistiu da partida.

Em outros confrontos do dia, o britânico Daniel Evans eliminou o russo Karen Khachanov por 6/3 e 6/4, enquanto o italiano Lorenzo Musetti despachou o britânico Cameron Norrie por 3/6, 6/4 e 6/1. E o também italiano Jannik Sinner venceu o japonês Yoshihito Nisioka por 6/1, 4/6 e 6/3.

DUPLAS

Na outra chave da competição, o brasileiro Rafael Matos se despediu de Barcelona na fase de quartas de final. Ele e o tenista da casa David Vega Hernández foram superados pelos argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni, que vieram do qualifying, por 6/4 e 6/2.

Agora, brasileiro e espanhol se preparam para o Masters 1000 de Madri, na próxima semana, em outro torneio preparatório para Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, com início no fim de maio.