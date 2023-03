Alcaraz alcança 100ª vitória e avança em Indian Wells: ‘Estou orgulhoso’

O fenômeno Carlos Alcaraz alcançou, aos 19 anos, sua 100ª vitória em 132 partidas no circuito da ATP. A marca foi conquistada diante do holandês Tallon Griekspoor, derrotado pelo espanhol por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, na madrugada desta terça-feira (horário de Brasília), pela segunda fase do Masters 1000 de Indian Wells.

Entre os 28 tenistas que já alcançaram o posto de número 1 do mundo, o jovem Alcaraz, atual vice-líder do ranking, atrás de Novak Djokovic, é o segundo que precisou de menos jogos para atingir o triunfo número 100. O único acima dele é o norte-americano John McEnroe, que precisou de 131 partidas, uma a menos que o Espanhol, para alcançar a 100ª vitória.

“Eu estou muito orgulhoso de alcançar a minha 100ª vitória no circuito da ATP e espero que celebras muitas outras”, afirmou o número 2 do mundo. “Honestamente, eu fiquei sabendo desta estatística apenas hoje. Eu não sabia. Estava pensando que só poderia atingi-la na rodada seguinte, caso avançasse”, completou.

Alcaraz vai enfrentar o britânico Jack Drapper no final da noite desta terça-feira, pelas oitavas de final. Como Djokovic foi impedido de disputar Indian Wells por ter sua entrada nos Estados Unidos negada, já que não estava vacinado contra a covid-19, o espanhol tem a chance de voltar a ocupar a liderança do ranking ao final do torneio.

A rodada entre a noite de segunda e madrugada de terça-feira também teve em quadra a polonesa Iga Swiatek, tenista número 1 do mundo, que bateu a canadense Bianca Andreescu, campeã de Indian Wells em 2019, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1). Swiatek irá enfrentar a britânica Emma Raducanu, responsável pela eliminação da brasileira Beatriz Haddad Maia.