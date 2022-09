Arquivo Ágora lança serviço de descontos e cashback com cerca de 50 lojas cadastradas

A Ágora, corretora de investimentos do Bradesco para pessoas físicas, lança um canal para a oferta de descontos e cashback em lojas credenciadas, o Ágora Plus. A nova plataforma entra em operação com cerca de 50 lojas, de segmentos como serviços, vestuário e entretenimento.

Segundo a corretora, as ofertas de desconto e a quantia paga em cashback variam de acordo com o parceiro, mas podem superar os 25% de desconto no valor total da compra. Os usuários têm acesso aos benefícios após fazer login nos canais da Ágora.

O diretor geral da Ágora, Luis Claudio de Freitas, afirma em nota que o Ágora Plus é mais uma ferramenta de fidelização de clientes. “Queremos estreitar cada vez mais o relacionamento com nossos clientes, reforçando o compromisso da Ágora de ser um hub de investimentos, soluções financeiras e benefícios exclusivos, atendendo as mais diferentes necessidades ao proporcionar a conveniência de encontrar tudo em um único local.”

Seja com plataformas de desconto ou com lojas virtuais, os bancos e corretoras têm criado alternativas para que seus clientes façam compras em seus aplicativos, e que fiquem mais fiéis às marcas.