Arquivo Agenda do dia do Pan: atletismo brasileiro disputa medalhas e Isaquias Queiroz estreia no Chile

Após dois ouros ontem, o atletismo brasileiro volta às pistas em busca de mais medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta quinta-feira, 2, Erik Barbosa, Felipe Bardi, Ana Carolina de Jesus e mais atletas do Brasil vão competir em provas como revezamento 4x100m masculino e 200m feminino com chance alta de pódio.

Além disso, a programação ainda prevê a estreia de Isaquias Queiroz na canoagem e atuações do País no basquete, ginástica rítmica, tênis de mesa, nado artístico, entre outras modalidades. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

ATLETISMO

17h30 – Salto com vara feminino – final (Beatriz Chagas, Juliana Campos e Isabel Demarco)

17h40 – Heptatlo Feminino – salto em distância (Raiane Vasconcelos e Tamara Alexandrino)

17h45 – Revezamento 4x100m feminino – semifinais (Ana Carolina de Jesus/Anny de Bassi/Gabriela Mourão/Leticia Nonato/Caroline de Melo)

18h15 – Arremesso do peso feminino – final (Ana Caroline Silva e Lívia Avancini)

18h25 – Revezamento 4x100m masculino – semifinais (Erik Barbosa/Felipe Bardi/Jorge Vides/Renan Gallina/Rodrigo Nascimento)

18h57 – 1.500m masculino – final (Guilherme Kurtz e Thiago André)

19h05 – Heptatlo feminino – lançamento de dardo (Raiane Vasconcelos e Tamara Alexandrino)

19h25 – 5.000m feminino – final

19h47 – Salto triplo feminino – final (Gabriele Sousa e Núbia Soares)

20h02 – 200m feminino – final (Ana Carolina de Jesus)

20h10 – 200m masculino – final (Renan Correa)

20h33 – Heptatlo Feminino – 800m (Raiane Vasconcelos e Tamara Alexandrino)

20h53 – Revezamento 4x100m feminino – final

21h03 – Revezamento 4x100m masculino – final

BASQUETE

10h30: Chave Masculina – Grupo A: Argentina x República Dominicana

13h: Chave Masculina – Grupo A: Panamá x Venezuela

17h30: Chave Masculina – Grupo B: Brasil x Porto Rico

20h: Chave Masculina – Grupo B: Chile x México

Boliche

8h – Dupla feminina – final (Roberta Camargo/Stephanie Martins)

14h – Dupla masculina – final (Marcelo Stuartz/Bruno Costa)

Canoagem velocidade

9h – K1 masculino 1.000m – classificatória (Roberto Maehler)

9h20 – C1 masculino 1.000m – classificatória (Isaquias Queiroz)

9h45 – K2 feminino 500m – classificatória

11h – K1 masculino 1.000m – semifinais

11h30 – C1 masculino 1000m – semifinais

11h55 – K2 feminino 500m – semifinais

ESGRIMA

9h30 – Espada por equipes masculinas – quartas de final (Alexandre Camargo, Fabrizio Lazzarotto e Leopoldo Gubert)

10h40 – Florete por equipes femininas – quartas de final (Bia Bulcão, Carolina Brecheret e Mariana Pistoia)

11h45 – Espada por equipes masculinas – semifinais

11h45 – Espada por equipes masculinas – disputa de 5º a 8º

12h40 – Florete por equipes femininas – semifinais

12h40 – Florete por equipes femininas – disputa de 5º a 8º

13h40 – Espada por equipes masculinas – disputa de 7º

13h40 – Espada por equipes masculinas – disputa de 5º

13h40 – Florete por equipes femininas – disputa de 7º

13h40 – Florete por equipes femininas – disputa de 5º

15h – Espada por equipes masculinas – disputa do bronze

16h – Florete por equipes femininas – disputa do bronze

17h – Espada por equipes masculinas – final

18h – Florete por equipes femininas – final

HÓQUEI SOBRE A GRAMA

9h30 – Chave feminina – disputa de 5º a 8º lugar: Uruguai x México

11h45 – Chave feminina – disputa de 5º a 8º lugar: Cuba x Trindade e Tobago

17h30 – Chave feminina – semifinal: Argentina x Canadá

19h45 – Chave feminina – semifinal : Chile x Estados Unidos

Golfe

8h – Chave masculina – final – primeira rodada (Andrey Xavier e Rodrigo Lee)

8h – Chave feminina – final – primeira rodada (Luiza Altmann e Valentina Bosselmann)

Ginástica rítmica

16h – Maças – classificação (Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre)

16h – Fitas – classificação (Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre)

18h30 – Três fitas e duas bolas – Classificação (Bárbara Galvão/Gabriella Castilho/Giovanna Oliveira/Victória Borges/Nicole Pircio)

POLO AQUÁTICO

8h – Chave feminina – quartas de final: Argentina x Porto Rico

9h30 – Chave feminina – quartas de final: Cuba x Brasil

11h – Chave feminina – quartas de final: Canadá x Chile

12h30 – Chave feminina – quartas de final: México x Estados Unidos

15h – Chave masculina – quartas de final: Brasil x Cuba

16h30 – Chave masculina – quartas de final: Porto Rico x Argentina

18h – Chave masculina – quartas de final: Estados Unidos x Chile

19h30 – Chave masculina – quartas de final: México x Canadá

PELOTA BASCA

9h – Chave feminina – frontón – Grupo A: México x Chile

9h – Chave masculina – frontón – Grupo A: Cuba x México

9h – Chave masculina – frontón – Grupo A: México x Argentina

10h – Chave feminina – frontón – Grupo A: Argentina x Costa Rica

10h – Chave masculina – paleta – Grupo A: Chile x Argentina

10h – Chave masculina – frontón – Grupo A: Chile x Uruguai

11h – Chave feminina – frontón – Grupo B: Uruguai x Bolívia

11h – Chave feminina – paleta – Grupo A: Uruguai x México

11h – Chave masculina – frontón – Grupo B: Cuba x Brasil

12h – Chave feminina – frontón – Grupo B: Cuba x Equipe de Atletas Independentes

12h – Chave feminina – paleta – Grupo A: Argentina x Cuba

12h – Chave masculina – frontón – Grupo B: Estados Unidos x Peru

14h30 – Chave masculina – frontenis – Grupo A: Chile x Estados Unidos

15h30 – Chave masculina – frontenis – Grupo A: Peru x México

16h30 – Chave feminina – frontenis – Grupo A: Chile x México

17h – Duplas masculinas – trinquete – Grupo A: Peru x Argentina

17h30 – Chave feminina – frontenis – Grupo A: Venezuela x Cuba

18h – Duplas masculinas – trinquete – Grupo A: Chile x México

18h30 – Chave masculina – paleta – Grupo A: Chile x México

19h – Duplas femininas – trinquete – Grupo A: Venezuela x Argentina

19h30 – Chave masculina – paleta – Grupo A: Cuba x Bolívia

20h – Duplas femininas – trinquete – Grupo A: Chile x México

20h30 – Chave feminina – paleta – Grupo A: Uruguai x Chile

21h30 – Chave feminina – paleta – Grupo A: Argentina x México

NADO ARTÍSTICO

13h – Dueto – final (Gabriela Regly/Laura Miccuci)

21h – Equipes – classificação (Gabriela Regly/Laura Miccuci/Jaddy Passos/Jullia Catharino/Anna Giulia Veloso/Celina Rangel/Sara Ribeiro/Luiza Rodrigues/Vitória Casale)

SOFTBOL

10h – Chave feminina – disputa de sétimo lugar

13h – Chave feminina – disputa de quinto lugar

16h – Chave feminina – super rodada

SQUASH

9h – Duplas mistas – quartas de final

10h30 – Duplas femininas – quartas de final

12h – Duplas masculinas – quartas de final

15h30 – Duplas mistas – semifinais

17h – Duplas femininas – semifinais

18h30 – Duplas masculinas – semifinais

TÊNIS DE MESA

10h – Equipes feminina – fase de grupos – Grupo A: Porto Rico x República Dominicana

10h – Equipes feminina – fase de grupos – Grupo B: Estados Unidos x Equipe de Atletas Independentes

10h – Equipes feminina – fase de grupos – Grupo C: Brasil x Colômbia

10h – Equipes feminina – fase de grupos – Grupo D: Canadá x Venezuela

12h30 – Equipe masculina – fase de grupos – Grupo A: Brasil x Paraguai

12h30 – Equipe masculina – fase de grupos – Grupo B: Estados Unidos x México

12h30 – Equipe masculina – fase de grupos – Grupo C: Porto Rico x Equipe de Atletas Independentes

12h30 – Equipe masculina – fase de grupos – Grupo D: Argentina x Peru

17h – Equipe feminina – fase de grupos – Grupo A: Porto Rico x Cuba

17h – Equipe feminina – fase de grupos – Grupo B: Estados Unidos x Argentina

17h – Equipe feminina – fase de grupos – Grupo C: Brasil x Chile

17h – Equipe feminina – fase de grupos – Grupo D: Canadá x México

19h30 – Equipe masculina – fase de grupos – Grupo A: Brasil x Equador

19h30 – Equipe masculina – fase de grupos – Grupo B: Estados Unidos x Cuba

19h30 – Equipe masculina – fase de grupos – Grupo C: Porto Rico x Canadá

19h30 – Equipe masculina – fase de grupos – Grupo D: Argentina x Chile

TIRO COM ARCO

9h – Arco recurvo individual masculino – 16 avos de final (Marcus DAlmeida, Matheus Ely e Matheus Gomes)

9h55 – Arco composto individual masculino – oitavas de final (Luccas Abreu)

9h55 – Arco recurvo individual masculino – oitavas de final

11h – Arco recurvo individual feminino – 16 avos de final (Ana Machado, Ane Marcelle e Sarah Nikitin)

11h35 – Arco composto individual feminino – oitavas de final (Eiry Nisi e Larissa Oliveira)

11h35 – Arco recurvo individual feminino – oitavas de final

13h50 – Arco recurvo por equipes mistas – oitavas de final (Brasil x Peru)

14h40 – Arco composto por equipes mistas – quartas de final (Porto Rico x Brasil)

14h40 – Arco recurvo por equipes mistas – quartas de final

15h05 – Arco composto por equipes mistas – semifinais

15h05 – Arco recurvo por equipes mistas – semifinais

TRIATLO

10h – Individual feminino – Final (Luisa Baptista, Vittória Lopes e Djenyfer Arnold)

13h – Individual masculino – final (Manoel Messias, Miguel Hidalgo, Antônio Bravo Neto e Kauê Willy)

VELA

13h – iQFoil feminino – regata de abertura (Bruna Martinelli)

13h – Fórmula Kite feminina – regata de abertura (Maria do Socorro Reis)

13h – 49er FX – regata de abertura (Martine Grael/Kahena Kunze)

13h – Lightning – regata de abertura (Thomas Sumner/Ana Barbachan/Larissa Juk)

13h05 – IQFoil masculino – regata de abertura (Mateus Isaac)

13h07 – 49er – regata de abertura (Marco Grael/Gabriel Simões)

13h07 – Snipe – regata de abertura (Juliana Duque/Rafael Martins)

13h10 – Fórmula Kite masculina – regata de abertura (Bruno Lobo)

15h15 – Nacra 17 – regata de abertura (Samuel Albrecht/Gabriela Nicolino)

VÔLEI

10h30 – Chave masculina: quartas de final: Chile x Colômbia

13h30 – Chave masculina: quartas de final: Cuba x Porto Rico

WRESTLING

10h – Estilo livre feminino até 50kg – fase de grupos (Thalia Oliveira)

10h – Estilo livre feminino até 57kg – oitavas de final (Giullia Rodrigues)

10h – Estilo livre masculino até 65kg – oitavas de final

10h – Estilo livre feminino até 68kg – oitavas de final

10h – Estilo livre masculino até 86kg – oitavas de final (Guilherme Barros)

11h – Estilo livre feminino até 57kg – quartas de final

11h – Estilo livre masculino até 65kg – quartas de final

11h – Estilo livre feminino até 68kg – quartas de final

11h – Estilo livre masculino até 86kg – quartas de final

12h – Estilo livre feminino até 57kg – repescagem

12h – Estilo livre masculino até 65kg – repescagem

12h – Estilo livre feminino até 68kg – repescagem

12h – Estilo livre masculino até 86kg – repescagem

17h – Estilo livre feminino até 50kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre feminino até 57kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre masculino até 65kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre feminino até 68kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre masculino até 86kg – disputa do bronze

17h – Estilo livre feminino até 50kg – final

17h – Estilo livre feminino até 57kg – final

17h – Estilo livre masculino até 65kg – final

17h – Estilo livre feminino até 68kg – final

17h – Estilo livre masculino até 86kg – final