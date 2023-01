Advogado se mostra esperançoso em provar inocência de Daniel Alves: ‘Tem jogo’

A defesa de Daniel Alves protocolou nesta segunda-feira um pedido de liberdade para o jogador brasileiro, que é acusado de agressão sexual por uma mulher em Barcelona. Em uma breve entrevista ao Programa de Ana Rosa, do canal espanhol Telecinco, o advogado Cristóbal Martell se disse esperançoso em reverter a prisão de seu cliente e provar sua inocência.

“Tem jogo na defesa de fundo e tem jogo pela liberdade, porque há medidas alternativas razoáveis para assegurar o processo, como retirar o passaporte ou o uso de uma pulseira eletrônica”, disse Cristóbal Martell em rápido contato com a emissora espanhola.

Ainda de acordo com o advogado, o recurso apresentado nesta segunda-feira não teve como prioridade detalhar a defesa contra a acusação da agressão sexual: “Superficialmente”, completou. A expectativa é que o recurso seja julgado em cerca de 20 dias. Os advogados da jovem que acusa Daniel Alves de estupro também serão notificados e poderão apresentar novas argumentações no prazo de cinco dias.

A defesa de Daniel Alves apresentou ao Juizado de Instrução 15 de Barcelona o recurso para que o jogador responda as acusações de assédio sexual e todo o processo em liberdade. Segundo o jornal El Periódico, o extenso recurso conta com mais de 20 páginas. Ele responde às acusações de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos, ato que teria acontecido na madrugada do dia 30 de dezembro em uma casa noturna de Barcelona.

Preso de forma preventiva desde o último dia 20 na cidade espanhola, o lateral-direito, com passagens pelo Barcelona, São Paulo, seleção brasileira, entre outros clubes, nega as acusações. Daniel Alves está em reclusão no presídio Brians 2, com tratamento igual a qualquer outro preso.