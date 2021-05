Arquivo Adecoagro reverte prejuízo e anota lucro de US$ 19,3 milhões no 1º tri

A Adecoagro, uma das companhias líderes do setor agrícola na América do Sul, registrou lucro de US$ 19,34 milhões no primeiro trimestre de 2021, informou a companhia. No mesmo trimestre de 2020, a companhia obteve prejuízo de US$ 54,44 milhões. Em comunicado, a empresa afirmou que o resultado se deve principalmente ao aumento na geração de Ebitda e à menor perda em decorrência do câmbio.

Em termos ajustados, houve lucro de US$ 54,51 milhões, 24,4% a mais do que o registrado um ano antes, de US$ 43,80 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 109,141 milhões, aumento de 78,7% ante o primeiro trimestre de 2020. A margem Ebitda ajustado passou de 40,3% para 64,1%. As vendas líquidas aumentaram 12,4% na mesma comparação, para US$ 170,32 milhões.

No segmento de açúcar, etanol e cogeração de energia a partir de cana, o Ebitda ajustado cresceu 42,1% ante o primeiro trimestre do ano passado, para US$ 58,15 milhões. A empresa afirmou que o avanço se deve ao mix mais açucareiro para aproveitar os altos preços do adoçante, aos custos mais baixos de produção, e ao real depreciado (os custos na moeda brasileira ficam menores quando convertidos em dólares), entre outros fatores.

O volume processado de cana-de-açúcar aumentou 58,3% no primeiro trimestre na comparação anual, para 2,087 milhões de toneladas. A produção de açúcar aumentou 1.412%, passando de 6.225 toneladas para 94.118 toneladas, enquanto a de etanol avançou 13,3%, para 87,772 milhões de litros.