Abimaq: Com ajuste sazonal, faturamento líquido subiu 2,6%, informa Cristina Zanella

O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos brasileiro cresceu 2,6% em agosto na margem, com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 27, a economista Cristina Zanella, diretora de Competitividade, Economia e Estatística da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na série sem ajuste, o crescimento foi de 18,2% na comparação com julho.

“Foi um desempenho bastante positivo, anulando parte da queda registrada em julho”, avaliou Zanella, em referência ao recuo de 4,6% registrado na leitura anterior, na série sem ajuste.

Entre os destaque do mês, porém, Zanella cita que houve diminuição das receitas de vendas de máquinas agrícolas. O faturamento do segmento passou de R$ 8,04 bilhões em agosto de 2022 para R$ 6,47 bilhões nesta leitura. O acumulado das vendas de máquinas agrícolas no acumulado de janeiro a agosto atingiu R$ 44,32 bilhões, informou a diretora.

Em relação às vendas de máquinas agrícolas para o mercado doméstico, a diretora pontua que, no acumulado do ano até agosto, houve queda de 21,5% na comparação com igual período de 2022. “Mesmo com o setor crescendo bastante no período, por causa da safra recorde de grãos, temos algumas questões negativas neste cenário, como o preço de algumas commodities em baixa e o juro alto, que inviabiliza investimentos no campo”, observa.

Exportações

De acordo com a Abimaq, as exportações totais do setor cresceram 25,2% na margem em agosto e 16,3% na comparação interanual. Com isso, a venda de máquinas e equipamentos acumula alta de 18,1% no acumulado do ano até agosto, em relação ao mesmo período do ano passado. “As exportações foram as que mais contribuíram para o desempenho das vendas de máquinas como um todo no período”, salienta Zanella.

Ela pontua que o desempenho das vendas ao exterior tem superado as expectativas e, por isso, a projeção inicial da Abimaq, de crescimento de 8,6% nas exportações totais no ano será revisada para cima “para algo mais próximo de 12,0%”.

A diretora da entidade afirma que, até o momento, o câmbio um pouco mais apreciado do que o imaginado tem refletido apenas em perda de rentabilidade para algumas empresas, sem significar, ainda, diminuição das vendas.