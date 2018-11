Vivência tecnológica é essencial para a preparação profissional

Foto: Divulgação

O uso da tecnologia é assunto cada vez mais debatido dentro das instituições de ensino, inclusive no nível superior. As mudanças da sociedade e dos desafios do ensino no mundo moderno apresentam novas situações para o professor e também para os estudantes em sala de aula. Porém, combinadas, tecnologia e conhecimento dos professores se tornam a união perfeita para trazer novas possibilidades de ensino.

Na FAM (Faculdade de Americana), o método de aprendizagem também se transforma juntamente com a utilização cada vez maior do mundo digital em sala, com situações práticas no cotidiano da instituição. Com uma pedagogia da aprendizagem por meio de metodologias ativas, o aluno aplica tudo o que aprende, não apenas ouve ou lê o conteúdo. Ele é influenciado a se expressar melhor e gerir seus processos durante a aula.

“Aqui na FAM buscamos oferecer ao aluno uma forma prática e que sempre busca desafiá-lo para conseguir seus melhores resultados em aula e automaticamente transferir este conhecimento para o seu dia a dia na carreira profissional escolhida”, disse a diretora acadêmica, Celia Jussani. É na prática, diz ela, que as dúvidas vão embora. Por isso, a faculdade conta com uma grande estrutura de laboratórios e clínicas nas mais diversas áreas, seja na saúde, humanas ou exatas.

Um exemplo é o laboratório do curso de Medicina Veterinária. Oferecido há um ano e meio, o curso disponibiliza uma grande infraestrutura laboratorial para o melhor aprendizado dos alunos. A instituição também já está em processo de construção do próprio hospital veterinário para aprimorar ainda mais os conhecimentos do aluno.

“Nosso objetivo é fazer com que o aluno viva 100% do seu curso na FAM”, ressaltou o gerente de marketing e comercial da faculdade, Eryvelton Baldin. “Além de toda a preocupação com a sua formação acadêmica, a prática faz do nosso quadro de curso um diferencial de mercado”. Foto: Divulgação.JPG

Valorização do aprendizado

Essa valorização do aprendizado na prática ganha ainda mais força em sala de aula com o grupo de professores que a instituição oferece aos alunos. Com grande experiência e, em sua maioria, ainda atuando nas áreas de formação acadêmica, os professores da FAM apresentam a rotina e os desafios do mercado e assim trazem mais experiências para dentro da sala de aula. “Com os professores ligados no que acontece nas empresas, nossos alunos ainda têm a oportunidade de conhecer melhor o mercado de trabalho de nossa região e de São Paulo com visitas monitoradas. Aqui o desenvolvimento do aluno não se dá apenas no método tradicional, mas sim de uma forma em que ele tenha um senso de pertencimento dentro da instituição”, destaca Eryvelton Baldin.