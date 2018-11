Viaje pelo clima tranquilo e rural de Mococa

Cansado da correria, do barulho das grandes cidades e da poluição? Então a dica é planejar uma viagem para uma cidade tranquila e de preferência com clima de campo. A escolhida pelo Portal do Governo Estado é Mococa, localizada a 270 km da capital, bem próximo à divisa com Minas Gerais.

O município possui grande riqueza natural, já que preserva áreas da Mata Atlântica e partes do Cerrado brasileiro. Uma dessas atrações é a cachoeira de Itambé, queda d’água com 84 metros de altura e que atrai muitos turistas. Navegar pelas corredeiras do Rio Canoas é para quem tem sede de aventura. O passeio vale muito a pena. Foto: Divulgação

No século 19, a produção de café era predominante na região. Por causa disso, diversos casarões daquela época, ainda preservados, podem ser vistos pela cidade. Outro destaque são os passeios pelas fazendas históricas.

Exemplos não faltam: a Fazenda Ambiental Fortaleza, assim como a Fazenda Buracão, que tem esse nome por abrigar a maior falha geológica natural da região. Outra opção é a Fazenda Nova, onde os amantes do birdwatching podem observar mais de 100 espécies de aves que circulam pela região.

Outro ponto turístico da cidade é a Casa de Cultura Rogério Cardoso, em homenagem ao ator e comediante da TV Globo, morto em 2003, que ficou conhecido pelo papel de Floriano, o patriarca da série “A Grande Família”.