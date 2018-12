Viaje na história do Brasil

Bahia – Costa do Descobrimento

Foto: Divulgação

Se em 1500, as caravelas de Pedro Álvares Cabral foram as primeiras a aportar na Bahia, hoje o destino é consagrado como uma das regiões mais belas e desejadas do País. Foi em Porto Seguro que a colonização no Brasil se iniciou. A rota pela Costa do Descobrimento, tombada como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco, inclui o Marco do Descobrimento e o Museu de Porto Seguro e as paradisíacas Arraial D’Ajuda e Trancoso.

A exuberante Mata Atlântica, que surpreendeu os primeiros portugueses a chegar no Brasil, também pode ser observada na Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio do Brasil, uma área de 975 hectares restaurada pelos proprietários da Pousada Tutabel. O Rio do Brasil foi o primeiro a ser mapeado no País, em 1502, e pode ser percorrido em um tour de caiaque.

Rio de Janeiro – Cidades Históricas

O Rio de Janeiro, capital nacional entre 1763 e 1960, preserva as ruas de pedras e os casarões, que transportam os turistas a um passado distante. Com a capital do Brasil sendo transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, as cidades cariocas ganharam destaque. O clima ameno da região serrana conquistou Dom Pedro II, que coroou Petrópolis com um refúgio de verão para a corte portuguesa.

O casarão hoje abriga o Museu Imperial e guarda relíquias do Segundo Reinado (1840-1889), como joias, móveis e documentos. Já Paraty foi fundada em 1667 e rapidamente se tornou um polo econômico. A cidade se desenvolveu no entorno da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e ainda hoje preserva as construções que marcaram época, com ruas de pedras irregulares e casarios coloridos.

Cercada por uma densa mata, Paraty guarda trilhas abertas nos séculos 18 e 19 e que levam para inúmeras cachoeiras. A cidade também é ponto de partida para deliciosos passeios de barco em direção a ilhas e praias da região, como Trindade, Ilha do Araújo e Ilha dos Cocos.

Paraty – Fazenda Bananal

A Fazenda Bananal, construída no século 17, completa a experiência em Paraty. Aberta para visitação, reconta a história dos diversos ciclos de produção no Brasil: desde a cana, o açúcar e a farinha de mandioca aos dias de hoje.

Na atividade educacional, crianças e adultos aprendem sobre a importância da produção sustentável para a saúde e a proteção da natureza. Além de restaurar o casarão, o grupo responsável pela Fazenda Bananal se dedica ao reflorestamento da área de Mata Atlântica e já plantou cerca de 21 mil mudas desde 2015.