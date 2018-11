Universal Orlando Resort reabre casa assombrada

Pela primeira vez na história, o Universal Orlando Resort dará aos visitantes a oportunidade de enfrentar uma casa repleta de medo no Halloween Horror Nights durante o dia, depois do término do evento.

Foto: Divulgação

No dia 6 de novembro, o Mundo Invertido estará de volta ao parque Universal Studios Florida, com o retorno por um dia da incrivelmente popular casa assombrada “Stranger Things”, para comemorar o aniversário de desaparecimento de Will Byers, da série da Netflix aclamada pela crítica.

Os visitantes seguirão os passos de Will para encontrar cenas icônicas, personagens e ambientes da primeira temporada da série – incluindo o ameaçador Laboratório Nacional Hawkins, a casa dos Byers enfeitada com uma exibição errática de luzes de Natal piscantes e o predatório Demogorgon… que vai persegui-los a cada movimento.

Os visitantes também poderão desfrutar dos pratos e bebidas inspiradas em Stranger Things, da Netflix, em locais selecionados no parque Universal Studios Florida, no dia 6 de novembro, como San Francisco Pastry Company, Beverly Hills Boulangerie e em um quiosque especial do Benny’s Burgers.

A casa assombrada “Stranger Things” abrirá das 11 h até às 19 h nesta terça-feira (6) e o acesso está incluso no ingresso para o Universal Studios Florida, ou com passe anual ou sazonal. Os visitantes que possuem os passes também terão acesso à fila expressa da casa assombrada, ao mostrar seus passes válidos na entrada da casa.

A casa assombrada de “Stranger Things” pode ser muito intensa para visitantes com idade inferior a 13 anos. Para comprar os ingressos, incluindo os passes anuais que estão disponíveis com seis meses de gratuidade, visite: www.universalorlando.com.br.

As informações são da assessoria de comunicação do Universal Orlando Resort.