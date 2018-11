Um roteiro para acompanhar os campeões do surfe no Havaí

A temporada de ondas está aberta no Havaí e, entre os dias 8 e 20 de dezembro, o Pipe Masters, última etapa do Circuito Mundial de Surfe, vai consagrar o campeão do ano – com altíssimas chances de um segundo título para Gabriel Medina. Para quem quiser acompanhar ao vivo a possível conquista do maior ídolo do surfe brasileiro, separamos dicas para aproveitar o melhor de North Shore, em Oahu, a ilha mais famosa do Havaí.

Foto: Divulgação

É no litoral norte, entre Haleiwa e Sunset Beach, que o viajante pode ter um contato próximo com a cultura do surfe e passar dias imerso nesse estilo de vida. Os 12 quilômetros de costa fervem durante a disputa do Pipe Masters – as provas ocorrem nos dias com as melhores ondulações em Pipeline. Além de Gabriel Medina, Filipe Toledo e Julian Wilson ainda têm chances, mas precisam no mínimo chegar à final e torcer contra Medina.

Para o viajante que pretende estar no North Shore nesta época, é importante saber que em dia de competição a estrada Kamehameha fica congestionada. É preciso levar em consideração a dificuldade de estacionamento ou tentar ir de bicicleta.

Para além de Pipeline e suas ondas tubulares, duas outras praias famosas pelo surfe são paradas obrigatórias: Sunset Beach, com seu pôr do sol incrível, e Waimea, baía que foi cenário de muitos filmes e que tem as maiores ondas da região. As formações rochosas criam uma espécie de anfiteatro natural. Foto: Divulgação

Quem gosta de mergulhar, ótima pedida é Pupukea. Já a Praia das Tartarugas atrai turistas com câmeras para ver de perto esses animas. E em Haleiwa é possível dar suas primeiras remadas sobre uma prancha, com aulas e aluguel de equipamentos.

OUTRAS OPÇÕES

Na época das grandes ondas, a temperatura é quente e pode chover, o que vai brindar o viajante com belos arcos-íris. Em dias de lay day, quando não há competição de surfe por falta de ondas, vale conhecer uma fazenda de macadâmia, comum na região, ou visitar uma loja de ukuleles, instrumento musical de quatro cordas que está cada vez mais popular no Brasil. Também vale experimentar o poke, uma iguaria da culinária havaiana feita com peixe cru. Por Paulo Favero – Agência Estado