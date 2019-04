Hot Beach: Um paraíso no noroeste paulista

A cerca de 300 quilômetros de Americana, na região de São José do Rio Preto, uma pequena cidade de 55 mil habitantes vem ganhando destaque no cenário turístico não só do interior paulista, mas também de todo o Brasil. Olímpia, que antes tinha na agricultura sua principal fonte de renda, se transformou num verdadeiro refúgio para quem busca não só por diversão, mas também conforto e descanso, graças às suas fontes de água quente e parques aquáticos.

O parque Hot Beach é uma das novidades da cidade. Inaugurado há cerca de um ano e meio, é o local ideal para quem quer passar bons momentos ao lado da família ou para relaxar depois de uma semana estressante. Com atrações para todas as idades, o parque conta com uma praia artificial, uma piscina de ondas, tobogãs e ainda áreas voltadas especialmente para os pequenos – tudo com direito a água quentinha.































Depois de um dia inteiro de diversão, o momento de descanso exige conforto. E é isso que preza o Hot Beach Resort, um resort “pé na areia” em funcionamento há pouco mais de sete meses e localizado dentro do parque aquático. O hotel possui mais de 480 apartamentos, academia de ginástica, restaurante, bares, piscina de água quente e uma série de atividades e brincadeiras para as crianças se divertirem enquanto os pais relaxam.

“Quem vem a Olímpia pela primeira vez se surpreende muito”, revelou Sérgio Ney Padilha Garcia, diretor executivo do Grupo Ferrasa, empresa proprietária do Complexo Hot Beach Olímpia. Segundo o executivo, só em 2018 a cidade recebeu cerca de 2,5 milhões de turistas. Foto: Divulgação (8)

“E aproximadamente 500 mil dessas pessoas, em média, passaram só no Hot Beach. É um número respeitável, um destino em consolidação e cada vez mais bem-aceito”, ressaltou.

AMBIENTE FAMILIAR

Segundo Garcia, Olímpia possuiu outros parques mais voltados para atrações radicais, mas o Hot Beach é voltado para um público diferenciado. “Quando começamos a fazer pesquisas de mercado para o empreendimento, percebemos que uma boa parte dos hóspedes não estava atrás de adrenalina, queria mais descanso”, lembrou o diretor. Foto: Divulgação (15)

“Isso nos encorajou a criar o Hot Beach voltado para a família com crianças, filhos até a fase pré-adolescente, casais”, disse. O sucesso do resort mostrou que o público encontrou o que queria. “Vemos hoje, um ano e meio depois de inaugurado o parque, que estávamos no caminho certo.

ÁGUAS QUENTES

O parque Hot Beach e o Hot beach Resort fazem parte do complexo turístico Hot Beach, formado também por outros resorts, como o Celebration Resort Olímpia, Thermas Park Resort & Spa e o Hot Beach Suites. Todos eles podem ser visitados em qualquer época, pois suas águas quentes permitem que os banhistas aproveitem as atrações em qualquer dia do ano. Foto: Divulgação (7)

“Essa vocação de Olímpia para hotelaria e turismo surgiu devido às suas fontes de água quente”, apontou Carlos Henrique Dutra, gerente-geral do Hot Beach Resort. A água que abastece o Hot Beach tem origem no Aquífero Guarani, uma fonte subterrânea que abrange vários estados brasileiros.

São dois poços capazes de bombear cerca de 500 mil litros de água por hora. “A água sai a cerca de 51 graus do aquífero, para colocá-la nas piscinas do parque, misturamos água fria para ficar numa temperatura ideal”. Foto: Divulgação (10)

PROMOÇÃO

Os resorts do complexo turístico dão desconto até 30 de junho com a promoção “Pague 2 diárias, fique 3”. É uma oportunidade para aproveitar a baixa temporada e economizar. “Ou seja, são 33,33% de desconto na hospedagem sobre o tarifário”, explicou o diretor do grupo. Além disso, o hóspede tem entrada gratuita no parque aquático Hot Beach Olímpia durante toda a sua estada.

Hot Beach Resort

Rua Edson Jesus de Abreu, número 606, Jardim Alfredo Zuca, Olímpia, São Paulo.

Mais informações: www.hotbeach.com.br