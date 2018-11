Uberlândia oferece cachoeiras e parques

Uberlândia teve seu início no século XIX, com a chegada de João Pereira da Rocha e sua família ao local. Cidade hospitaleira e que preserva as tradições, de clima quente e aconchegante, Uberlândia é o destino certo para o turista que quer aliar o conhecimento cultural à paz do contato com a natureza.

O roteiro possui várias cachoeiras e parques, com destaque para os Parques do Sabiá e Municipal Victorio Siquierolli. O visitante não pode deixar de conhecer a Igreja do Divino Espirito Santo do Cerrado, o Museu e o Mercado municipais e o Museu do Índio. Foto: Prefeitura de Uberlândia / Divulgação

Uberlândia possui diversos outros museus, igrejas e atrativos culturais para serem visitados. O município também conta com um rico patrimônio cultural, possuindo atualmente 19 bens tombados.

Além disso, organiza diversas festas e eventos, sobretudo no carnaval e nas festas juninas. É o maior município do triângulo mineiro e onde o turismo de negócio é o mais destacado. Possui o Convention Visitors Bureal, um dos mais importantes do Brasil, pois consegue trazer grandes eventos para a cidade.

Dicas de Viagem

O Parque do Sábia conta com zoológico, aquário, lagos, setor de piscicultura, lagos e um bosque. Possui ótima infraestrutura, além de parque infantil, piscinas, e campos de futebol. Ótima opção para um dia aprazível em meio a natureza com todo o conforto.