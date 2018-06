Sete lugares românticos perto de São Paulo

O destino depende muito da personalidade do casal. De preferência, os dois devem pensar nas experiências em comum para que a viagem romântica seja realmente envolvente. Há casais esportistas, aventureiros, aqueles que curtem explorar a cidade, fazer compras, calmaria, descobrir novos restaurantes e apreciar a gastronomia local. Com a nossa vivência no Mari Pelo Mundo, preparamos uma seleção para os diversos tipos:

Foto: Mari Pelo Mundo / Divulgação

1. Campos do Jordão – Montanha com arzinho Europeu

Campos do Jordão é um destino bastante conhecido dos paulistanos e uma das cidades turísticas mais visitadas do estado. E realmente é uma cidade encantadora que oferece muitos passeios e diversão para todas as idades, que fica até difícil conhecer tudo numa única vez.

Foto: Mari Pelo Mundo / Divulgação

2. Espírito Santo do Pinhal – Serra e vinícolas para enólogos

A cidade de Espírito Santo do Pinhal tem aproximadamente 50.000 habitantes e fica há 200 quilômetros da capital paulista, na divisa com Minas Gerais na belíssima região da Serra da Mantiqueira. No início de abril de 2017 foi anunciado que a cidade está em primeiro lugar como Município de Interesse Turístico no Estado de São Paulo. Há lindos hotéis e vinícolas. Um ótimo destino para casais.

Para quem quer conhecer também um pouquinho da localidade e aproveitar um ótimo almoço a recomendação é a Opção Trattoria, da chef Alessandra Lourenço. Nós experimentamos e aprovamos! Foto: Mari Pelo Mundo / Divulgação

3. São Roque – Para os bons de garfo

Fundada em 1657, a cidade tem hoje 84 mil habitantes e é um dos 29 municípios do Estado de São Paulo considerados estâncias turísticas A cidade de São Roque fica bem pertinho de São Paulo, na região metropolitana de Sorocaba. E tem ótimas opções de restaurante para o almoço de domingo.

O Quinta do Olivardo é tipicamente português com o bacalhau sendo a especialidade do cardápio. São Roque tem fácil acesso da capital paulista a partir da Rodovia Raposo Tavares, saída na altura do quilômetro 58,5 em direção a Estrada do Vinho. Ou ainda pela Rodovia Castello Branco com saída no quilômetro 54. Foto: Miguel Schincariol / Divulgação

4. Holambra – Para quem curte caminhar na cidade

Holambra não é um parque de diversões. Fora da temporada da Expoflora, Holambra é uma cidade pequena e pacata. No entanto, não deixa de ser uma cidade cheia de atrativos. Há opções de trilhas, museu, gastronomia, e passeios de charrete e pesca. Várias lojinhas e restaurantes, cafés e calçadão.

Uma das ruas principais da cidade virou um calçadão. Permite a passagem reduzida de carros e foi criada uma ciclovia. Com a iluminação noturna fica um charme. Lá estão dois dos principais restaurantes da cidade, a Casa Bela e a Martim Holandesa (essa última conhecida por ser uma doceria tradicional holandesa). A maioria dos passeios são pagos, mas os preços podem ficar bem em conta (veja no final do post), então prepare-se para se divertir gastando pouco. Foto: Divulgação

5. Ilhabela – Casais aventureiros e que curtem a natureza

Existem praias sensacionais entre São Paulo e o Rio de janeiro. Para quem adora dar uma fugidinha no final de semana fica a sugestão de mais uma linda ilha bem pertinho da “selva de pedra”. Ótima dica para um casal esportista, aventureiro ou que curte natureza.

São várias praias na ilha. Fomos conhecer a praia reservada que se chama Bonete. O acesso se dá apenas por caminhada ou barco, dependendo das condições da maré. Um pouco antes de se chegar ao Bonete, há um pico com uma vista completa da ilha. Vale a pena todo o esforço, pois a beleza da praia é indescritível. Para quem gosta de aventuras e trilhas, vale super a pena esse passeio. Foto: Luiz Jorge - Expressão Studio

6. Embu das Artes – Artesanato e barzinho

De todas as cidades do mundo, particularmente adoro Embu das Artes. Um pouco (ou muito) de exagero, mas a verdade é que eu gosto muito. Por ser tão pertinho de São Paulo, conseguimos ir sempre que temos um tempo livre.

A cidade é tranquila, colorida, pequena, anda-se a pé e ouve-se música pelas ruas! Com artistas por todos os lados, bancas de artesanato, lojas de móveis, barzinhos com musica, galerias e restaurantes. Além disso, há também monumentos históricos e museus. Você pode passar uma tarde ou um final de semana, ou mesmo uma semana inteira em algum dos hotéis da redondeza. Foto: Mari Pelo Mundo / Divulgação

7. Itu – Um verde charmoso e ar puro

O centro histórico tem bons bares e restaurantes. No entanto, para uma viagem mais relaxante e romântica, a dica é a Fazenda Capoava que fica no município de Itu, na altura do km 90 da Rodovia D Gabriel Paulino Bueno Couto. O hotel tem muito verde, charme, sossego, boa comida e fica pertinho de São Paulo!

O casarão onde fica a sede da fazenda data da época do engenho de cana de açúcar e foi construído em meados de 1750 como residência da família proprietária do local. Você pode optar pelos passeios a cavalo, caminhadas ou para fazer uma massagem relaxante. No caso da massagem agende com antecedência, junto com sua reserva, pois a procura é grande.

* Por Mari Christine – Mari Pelo Mundo – www.maripelomundo.com.br