Com uma diversidade enorme de fauna e flora para serem contemplados pelos visitantes, a Serra do Cipó, em Minas Gerais, é um dos pontos turísticos brasileiros que mais atraem os amantes do ecoturismo. Por lá encontramos tamanduás-bandeiras, lobos-guarás e outras espécies de animais e plantas típicos do parque, que tem lindas paisagens.



Além da apreciação dos diversos espécimes do local, estão disponíveis banhos nas cachoeiras da Serra do Espinhaço, passeio de caiaque nos rios que cortam os cânions da região e uma cavalgada pela serra. O melhor é que a Serra do Cipó é bem fácil de chegar: fica a cerca de 90 quilômetros de Belo Horizonte.

FERNANDO DE NORONHA

Baía do Sancho

O arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, é considerado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) um Patrimônio Mundial em razão das suas belezas e diversidade de ecossistemas. Com todos esses atrativos, é fácil explicar o porquê do destino ser um dos mais procurados pelos amantes do ecoturismo e do turismo sustentável.

Ao visitar as ilhas você vai se deparar com belezas naturais inexplicáveis, além de boas opções de lazer e descanso. Alguns pontos turísticos que se destacam no local são a Baía do Sancho, a Baía dos Porcos e a Praia do Leão. Há práticas de atividades esportivas em Fernando de Noronha, como trilhas, surfe, passeios de buggy e de barco.

Vale a pena se programar com antecedência para esse passeio devido ao controle de visitantes na ilha. Saiba mais em: http://www.noronha.pe.gov.br

ILHA GRANDE

Lopes Mendes, sétima melhor praia do mundo

Um verdadeiro paraíso guardado no estado do Rio de Janeiro, a Ilha Grande está situada a cerca de três horas de distância da capital fluminense e tem diversas áreas de proteção ambiental, o que a torna um ótimo destino para a prática do ecoturismo.

Na Ilha Grande, há praias, rios e cachoeiras completamente preservadas, além de muitas trilhas. Outra opção que atrai um grande número de turistas são os mergulhos, já que a localidade guarda uma das faunas marinhas mais ricas doestado do Rio de Janeiro.

Localizada na costa oceânica, de frente para o Sul, com aproximadamente 3 km de areia branca, muito fina e firme, a praia de Lopes Mendes é tida, já há muitos décadas, como a mais famosa de toda a Ilha Grande.

Caso esteja interessado em conhecer as belezas da Ilha Grande, é preciso ficar atento ao deslocamento: só é possível chegar até lá por meio de barcos que partem das cidades de Angra dos Reis ou Mangaratiba. Portanto, programe-se com antecedência.

