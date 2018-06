São João em Petrolina espera injetar R$ 200 milhões na economia local

O São João de Petrolina (PE) começou nesta sexta (15) e vai até a segunda-feira (25), repleto de atrações juninas, comidas típicas e muita animação. O evento é uma tradição do município pernambucano e trará nove dias de festa aos amantes da época junina. De acordo com a prefeitura da cidade, o festejo receberá 800 mil pessoas e vai injetar cerca de R$ 200 milhões na economia local.

Foto: Divulgação

O município é um grande destino para que gosta de festejos juninos. O São João dos Bairros, que é uma prévia do grande evento junino de Petrolina, começou em maio e terminou em nove de junho. Agora, a emoção do “anarriê” estará concentrada no Pátio de Eventos Ana das Carrancas, onde se apresentarão artistas renomados. O local terá capacidade para receber até 100 mil pessoas por noite e conta com 10 restaurantes e 28 bares, além da vila cenográfica.

A semana junina mobilizará cerca de 900 profissionais de diferentes áreas. Para receber o público com conforto, foi montada uma estrutura montada com telões, camarote e cinco mil vagas de estacionamento.

Os shows acontecem até 23 de junho e em ‪25 de junho, será o encerramento da festa, feito por meio da Missa do Vaqueiro, às margens do Rio São Francisco, que vai trazer a benção final a esse grande evento, rico em representatividade da cultura brasileira.

Os festejos juninos acontecem em várias cidades do Brasil. Para conhecer alguns deles, confira, clicando aqui, o Mapa de Festejos, do Ministério do Turismo. Todas as atrações do material fazem parte do Calendário de Eventos do MTur.