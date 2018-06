São João de São Luís e de todos

O São João de São Luís, que tem abertura oficial nesta quinta-feira (14), na capital do Maranhão, é assim mesmo, muito diferente. Lá, além dos tradicionais São João e São Pedro, também se comemora São Marçal; e as quadrilhas dão lugar a um dos espetáculos mais emblemáticos da cultura brasileira: o Bumba Meu Boi que, associado a outras “brincadeiras” como o tambor de crioula e o cacuriá; tornam incomparáveis os festejos juninos ludovicences.

As barraquinhas já estão armadas pela capital maranhense, cujo centro histórico é tombado como patrimônio cultural da humanidade. Comidas típicas, manifestações culturais e o pleno envolvimento das comunidades são marca registrada das festas juninas do Maranhão que no ano passado movimentaram R$ 60 milhões, dos quais R$ 20 milhões em São Luis. Foto: Divulgação

O Bumba Meu Boi é o carro-chefe do São João de São Luís. São mais de 100 grupos subdivididos no que o maranhense denomina de ‘sotaque’, que envolve variações de ritmos, indumentária e instrumentos musicais, segundo a secretaria de Turismo de São Luís. Os “bois” são integrados por pessoas da comunidade que passam o ano trabalhando em trajes ornamentados com incríveis bordados feitos a mão.

Durante a festa não dá para deixar de provar o que há de mais típico na gastronomia maranhense. O arroz de cuxá, o guaraná Jesus e o suco de bacuri estão entre os itens mais procurados nas barracas de palha dos arraiás dos bairros e do centro histórico. Tudo embalado pelos ritmos e danças característicos da cultura local: Tambor de Crioula, Cacuriá, Dança do Coco, Bambaê de Caixa, Dança do Lelê, Dança Portuguesa e Dança do Boiadeiro, entre outros.

“Foi graças ao convite do Ministério do Turismo que eu e os leitores do blog Esse Mundo É Nosso pudemos ver de perto um dos maiores espetáculos que já assisti ao vivo. A princípio, a ideia que eu tinha era de um São João como os demais no Nordeste, com fogueira, quadrilha e forró. E é aí que veio a maior surpresa da festa em São Luís”, conta o blogueiro Rafael Carvalho, que participou da festa no ano passado. Impressionado com a grandiosidade do Bumba meu Boi, ele fez analogia do amor do maranhense pelo boi com a relação que os cariocas têm com as escolas de samba.

A Secretaria de Turismo de São Luís recomenda uma consulta ao site do órgão para saber onde serão realizadas as manifestações que se espalham por toda a cidade. Para o turista tem também dicas sobre os principais atrativos turísticos da capital: www.turismosaoluis.com.

