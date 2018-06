Rússia reserva maravilhas aos turistas

Foi como abrir o primeiro pacote de figurinhas de um álbum inusitado. Um álbum que vai além de estádios, jogadores e resultados. Ele é sobre futebol, sim – há até um time de 11 (cidades-sede) em campo. Ocorre que é também sobre viagem. E cada uma das figurinhas que o completa traz uma história secular, culturas singulares e cenários inesquecíveis. O nome do álbum? Rússia, o país da Copa do Mundo de 2018.

Moscou e São Petersburgo são as duas principais cidades-sede do Mundial e as mais visitadas por turistas. Moscou foi a primeira impressão da Rússia. Do avião, parecia frio do lado de fora: o branco de uma neve suja dos dias de inverno formava montes no entorno das casas, e os lagos e caminhos de rio pairavam estáticos na paisagem, congelados. Foto: Divulgação

Até alcançar a pista do aeroporto Sheremetyevo, um dos três da capital, extensas planícies verdes, às vezes cobertas pelo gelo, dão a dimensão de um país que ainda é infinitamente maior do que aquele horizonte – ao todo, são 17 milhões de quilômetros quadrados. Aos poucos, a paisagem se transforma e ganha as formas geométricas de uma cidade grande, a maior da Rússia. É nela que serão disputadas as partidas mais importantes da Copa: a abertura (14 de junho) e a final (15 de julho).

Ao lado de São Petersburgo, Moscou será a base da maior parte dos viajantes e torcedores, cujo grupo é liderado por alemães, norte-americanos (mesmo os EUA não estando na disputa) e israelenses.

Para quem não domina o cirílico, acredite: se comunicar não será um problema tão grande quanto possa parecer. Os mais jovens costumam falar inglês, e a tecnologia está aí para livrar de apuros. O mais importante é que você vai encontrar gente disposta a ajudar. Foto: Divulgação

Figurinha repetida?

Em São Petersburgo, há mulheres cujos lenços nos cabelos lembram a tradição das matrioshkas, enquanto placas da 2.ª Guerra Mundial orientam a mudar de calçada em bombardeios. Volgogrado é mais conhecida como Stalingrado.

Nijni Novgorod, até pouco tempo atrás, era fechada a forasteiros. E Moscou ainda preserva na Praça Vermelha o corpo embalsamado do maior líder de sua centenária revolução socialista.

No país que não parece querer esquecer seu passado, o que não faltará – além de futebol – são histórias a descobrir e se emocionar. Para bons colecionadores, afinal, é assim que um álbum deve ser. E então, preparados para conhecer as 11 figurinhas, opa, cidades-sede deste Mundial? Leia mais nas páginas virtuais.