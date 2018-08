Que tal começar a vida a dois em grande estilo?

Foto: Divulgação

Camboja

Enquanto a entrada para o templo Angkor Wat pode ser bastante cara, percorrer o resto do país pode ser relativamente barato. Você pode ter uma refeição completa por US$ 2.

Indonésia

Um quarto neste país, referência em belezas paradisíacas, pode custar US$ 25. Incrível!

Marrocos

Rico em cultura, o Marrocos tem outro atrativo que é a comida barata e deliciosa. Uma boa notícia para você e sua carteira!

Peloponeso, Grécia

Da mesma forma, você não precisa viajar para Santorini ou Mykonos para apreciar a beleza da Grécia. Esta península também é menos lotada, tem atrações a preços razoáveis e oferece muitas opções de coisas para fazer!

Havasupai, EUA

Para uma estadia nesta reserva indígena, situada no estado do Arizona, você precisará desembolsar US$ 17 por noite.

Irlanda

A cidade de Dublin é uma das melhores ofertas da Europa do momento. Em todo o país, você pode encontrar lugares aconchegantes por menos de US$ 50.

Lago Tahoe, EUA

Para o casal aventureiro, o deslumbrante Lago Tahoe, situado entre o Nevada e a Califórnia, oferece tudo: trilhas, esqui e até mesmo uma praia romântica.

Bulgária

Um destino subestimado na Europa, esse tesouro tem belezas arquitetônicas, praias, drinks, atividades como esqui acessíveis e vida urbana vibrante.

Croácia

O país se tornou objeto de desejo para recém-casados. É possível fazer degustações de vinho nas várias vinícolas espalhadas pelo país. Os cenários são incríveis e românticos.

Tulum, México

Procurando diversão, mas o orçamento está apertado? Tulum é o local para vocês! O casal pode fazer programas como snorkel e explorar belas praias por um preço bem razoável.

África do Sul

A coisa mais cara nessa viagem pode ser apenas a passagem aérea. Quando estiverem aqui, vocês encontrarão hotéis e pratos soborosos para todos os tipos de orçamentos.

Porto Rico

Essa é outra opção mais em conta. O lugar conta com paisagens de tirar o fôlego e pacotes acessíveis podem ser encontrados durante todo o ano.

Selva Negra, Nicarágua

Que tal um destino que permita ao casal se conectar com a natureza? Esta é uma fazenda orgânica que oferece bangalôs de um quarto por menos de US$ 100 por noite.

Portugal

Destino mais barato do que o país vizinho, Espanha, a cena gastronômica de Portugal é uma pechincha (e deliciosa)! Lisboa é também uma das capitais mais baratas da Europa.

Sri Lanka

Atrações gratuitas e baratas neste país insular incluem as ruínas budistas e o Parque Nacional de Yala. Um safári, com meio dia de duração, custa cerca de US$ 40.

Sicília, Itália

Em busca de lugares acessíveis na Itália? Esqueça Roma e Veneza. Além do preço razoável, outra vantagem da Sicília é que o destino não é tão lotado e por isso é o local perfeito para desfrutar com a pessoa amada.