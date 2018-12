Punta Del Este prevê aumento de 15% nos pousos locais

O aeroporto de Punta Del Este, balneário uruguaio considerado o mais luxuoso da América Latina, projeta um aumento de 15% de pousos e 30% na oferta de lugares nos voos para a próxima temporada de verão. Tudo isso porque empresas como Aerolíneas Argentinas, Amaszonas Uruguai, Latam, Azul e Andes, que já operam em Laguna del Sauce, terão como competidoras a Avianca Argentina, Flybondi e Paranair, algo inédito na história do departamento de Maldonado, no Uruguai.

Para o verão de 2018-2019 “nós temos a situação sem precedentes de que oito empresas confirmaram suas operações no aeroporto de Laguna del Sauce”, anunciou o gerente geral do empreendimento, Juan Lescarboura, segundo entrevista ao portal da presidência do Uruguai. Foto: Indias Fílmica / Turismo Uruguai

“A programação para a temporada de verão projeta 15% a mais de desembarques de aviões comerciais e mais de 30% de aumento na oferta de assentos”, afirmou o executivo em diálogo com a Secretaria de Comunicação Institucional.

“O aumento do número de assentos na conectividade com as principais cidades dos países vizinhos nos mostra a aposta das companhias aéreas ao destino Punta del Este”, acrescentou.

Para o Vice-Ministro de Turismo do Uruguai, Benjamin Liberoff os novos serviços incorporados ao Aeroporto Laguna del Sauce sustentam uma política de maior conectividade com o principal resort uruguaio.

A Latam e a Azul incrementaram à malha aérea dois voos semanais, saídos de São Paulo, reforçados nos períodos de ano novo e carnaval. Além disso, a Fly Bondi entrou em operação no último dia 20, conectando El Palomar, na província de Buenos Aires, com cinco voos semanais.

A Avianca Argentina, em 3 de janeiro, passa a operar sete voos na semana saindo do Aeroparque, em Buenos Aires. A paraguaia Paranair, abrangerá a rota sazonal Assunção-Punta del Este com três voos na semana.

A Aerolíneas Argentinas passa a ligar o Aeroparque a Punta com seis voos diários, três frequências semanais de Córdoba e dois de Rosário. A Amaszonas Uruguai cobrirá a rota do Aeroparque com sete voos semanais e Andes com seis.

De acordo com o gerente geral do empreendimento, “a soma de ações como benefícios fiscais para os turistas não residentes, a adaptabilidade do mercado com promoções gastronômicas e acomodações, ajudam a combater a diferença da taxa cambial, antecipando uma boa temporada”, podendo ser estendida até a semana de carnaval, que cai em março, motivando as empresas a planejarem voos para a primeira metade do terceiro mês de 2019.

As informações são do Ministerio de Turismo de Uruguay.