Praça Vermelha, o centro de tudo

A Praça Vermelha, das cúpulas coloridas em formato de cebola, dos tijolos vermelhos, da muralha com 2,5 quilômetros de extensão. Aquela, onde há 100 anos a revolução socialista derrubou o império czarista de dois séculos de existência. Ela é o coração de Moscou e também Patrimônio Mundial da Unesco.

Para quem chega pela movimentada Avenida Tverskaya, uma das mais importantes da capital russa, a porta de entrada para a Praça Vermelha é uma outra praça, a do Manege. É nela que está o cronômetro para a Copa do Mundo e outros elementos decorativos com a temática do Mundial. Foto: Divulgação

O que separa as duas praças é uma subida curtinha, paralela ao Museu Histórico do Estado e ao Kremlin. Antes de subir, repare na imponente construção bege em um dos lados da Praça do Manege. Sua fachada é réplica da do luxuoso e emblemático Hotel Moscou, construído no mesmo lugar em 1935 e um dos melhores exemplares da arquitetura soviética stalinista.

Além de ter hospedado nomes importantes da primeira metade do século 20, como Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar ao espaço, o Hotel Moscou ficou famoso por apresentar designs completamente diferentes para cada uma das asas frontais. Foto: Divulgação

O arquiteto responsável pela construção, Alexey Shchusev, teria enviado a Stalin dois projetos de fachada para escolha. Mas o líder soviético assinou no meio dos dois desenhos, levando Shchusev a decidir, então, por ambos os projetos. Fez cada metade de um jeito.

No início dos anos 2000, o prédio foi demolido e, em seu lugar, um novo hotel foi erguido. A fachada, no entanto, foi reconstruída seguindo fielmente a do antigo Hotel Moscou – o que significa que você ainda poderá contemplar e sorrir diante dos dois lados diferentes. Foto: Divulgação

Quem assumiu o espaço, abrindo as portas ao público em 2004, foi a rede canadense Four Seasons, que manteve assim o caráter luxuoso que a hospedagem sempre teve. A diferença está nas novas instalações, pensadas para atender às demandas do público do século 21, entre elas a existência de um spa sofisticado.

KREMLIN

A fortaleza moscovita foi construída pela primeira vez em 1390, mas ganhou a forma que tem hoje, com milhares de tijolos vermelhos e 20 torres, a partir de 1485. São 28 hectares de uma cidadela protegida às margens do Rio Moscou, por onde se espalham quatro catedrais e cinco palácios, incluindo o do governo russo. Foto: Freeimages.com

O ingresso mais barato (250 rublos; R$ 14) permite apenas a entrada no pátio interno para apreciar a arquitetura e ver peças como o Canhão do Czar (do século 16) e o Sino do Czar (o maior do mundo). Gastando um pouco mais, veja as catedrais e o campanário de Ivan III (500 rublos; R$ 28).

A igreja da Dormição de Maria é principal templo do Estado russo, onde foram coroados czares como Ivan, o Terrível. Repare nas obras de arte como a imagem de São Jorge (protetor dos czares russos) do século 11.

Percorrer as catedrais e a área externa do Kremlin leva de 2 a 3 horas para ler tudo e seguir o mapa (em inglês ou espanhol). Reserve ao menos meio dia.

Ainda é possível comprar um terceiro ingresso para entrar no Palácio do Arsenal do Kremlin e arregalar os olhos diante da exposição permanente Fundo dos Diamantes, onde estão expostas joias confiscadas das famílias imperiais russas na Revolução (700 rublos; R$ 39, com hora marcada). Site: kreml.ru/en. Foto: Divulgação

Jardim de Alexandre

Perto da Praça Vermelha, o Jardim de Alexandre é um amplo espaço verde onde fica o Túmulo do Soldado Desconhecido – homenagem aos que lutaram na 2ª Guerra Mundial, chamada no país de Guerra Patriótica. Estima-se que 24 milhões de russos morreram no conflito.

Aberto 24 horas, seu nome é uma homenagem a Alexandre I, imperador da Rússia de 1801 a 1825. A cada hora, na entrada do parque, é possível assistir à troca da Guarda de Honra do Regimento do Kremlin no Túmulo do Soldado Desconhecido. Foto: Divulgação

Catedral de São Basílio

Em menos de três minutos de caminhada a partir da Praça do Manege surge um pináculo. Que logo se transforma numa torre com a cúpula em formato de cebola. Num piscar de olhos, aparecem as outras oito torres que dão à Catedral de São Basílio seu contorno singular.

A obra é de Postinik Yakovlev, que a construiu no século 16, a mando de Ivan, o Terrível. O arquiteto queria que a igreja lembrasse a guerra contra os tártaros e fosse, ao mesmo tempo, a representação de Nova Jerusalém.

A construção ocorreu de 1555 a 1561 e, conta a lenda, Ivan ficou tão encantado com o resultado que teria mandado cegar o arquiteto para que nunca mais fizesse obra de semelhante beleza.

Cada uma das nove cúpulas é uma capela, e cada capela possui um conjunto de detalhes tão ricos que será difícil captá-los por completo em uma única visita. Há audioguias e descrições em inglês em todas as capelas. A entrada custa 500 rublos (R$ 28) e, com áudio, 1.000 rublos (R$ 56). Site: saintbasil.ru.

Seis programas indispensáveis

1 Balé, concerto e circo

Em Moscou, o principal palco do balé é o Teatro Bolshoi – bolshoi significa grande. Fundada em 1776, a escola/teatro recebeu clássicos como O Lago dos Cisnes, de Tchaikovski. Em 2002, um novo edifício foi inaugurado ao lado do antigo, aumentando a oferta de espetáculos. Foto: Divulgação

Para assistir a um, porém, é preciso comprar com antecedência em bolshoi.ru. O teatro histórico de São Petersburgo, também do século 18, é o Mariinsky, com óperas, concertos e balés: mariinsky.ru. Já o circo, outra tradição russa (e ainda com animais) tem apresentações em Moscou (greatcircus.ru ou circusnikulin.ru) e em São Petersburgo (circus.spb.ru).

2 Tour guiado, ao seu modo

Descobrir lugares sozinho é muito legal, mas fazer passeios com guia traz informações curiosas que você jamais saberia por conta própria. Há também os tours a pé, que mostram o básico das cidades no esquema “pague quanto puder”. Em Moscou, moscowfreetour.com e freetourmoscow.ru; em São Petersburgo, petersburgfreetour.com e freetour.com/st-petersburg.

Outra opção na capital é reservar um passeio da plataforma Experiences do Airbnb (airbnb.com.br/ experiences): há desde tours a pé – mais em conta do que os oferecidos por agências locais – até aulas para aprender a pintar ovos de Páscoa. Não precisa estar hospedado na plataforma para reservar.

Os tradicionais ônibus hop on hop off estão em Moscou, São Petersburgo e Kazan: city-sightseeing.com, de US$ 17 a US$ 25.

Imersão na Guerra Fria

Quem circula despretensiosamente pelos arredores da estação de metrô Taganskaia, em Moscou, pode não perceber. Mas ali, a uma profundidade de 65 metros (aproximadamente 18 andares), está localizado um bunker da época da Guerra Fria. Com construção finalizada em 1956, o Bunker-42 serviria para abrigar o gabinete oficial de Josef Stalin caso Moscou sofresse um bombardeio. Foto: Divulgação

Morto três anos antes, o mais famoso líder da extinta União Soviética não viveu para ver o esconderijo subterrâneo pronto – nem para apertar o temido “botão vermelho” que acionaria a bomba nuclear russa. Desde 2006, funciona no local o Museu da Guerra Fria (bunker42.com).

O acesso é feito pelo subsolo de uma casa do século 19. Através de corredores apertados, escadarias intermináveis e salas secretas decoradas com mobiliário original, o visitante vivencia a tensão de um confronto iminente Entre as atrações estão a simulação de um ataque aéreo, um exemplar da primeira bomba nuclear do país e a possibilidade de manusear roupas e armas.

4 Comprinhas econômicas

Se você é do time que adora pechinchar e tem uma longa lista de presentes de viagem, considere o mercado Izmaylovskiy, em Moscou, a sua meca. Com um catálogo infindável de souvenirs, as chances de sair de mãos abanando do centro comercial são nulas. A ressalva: distante do centro da cidade, fica a 40 minutos de metrô da Praça Vermelha.

Ainda em Moscou, as ruas Arbat e Tverskaya são boas para quem têm pressa – com preços condizentes à localização. Em São Petersburgo, a Avenida Nevsky é boa para compras. Os preços, de maneira geral, não variam muito entre as lojas. Na Kalinka, encontre boa oferta de produtos, com joias, matrioshkas, ímãs de geladeira, roupas e objetos sacros, e seja recepcionado na entrada com uma dose de licor de mirtilo ou chá.

6 Noites Brancas

Entre os meses de junho e julho, as ruas de São Petersburgo e a orla do Rio Neva são tomadas por milhares de pessoas. E não é só por causa das temperaturas mais agradáveis. Nessa época, o sol demora longas horas para se pôr completamente, deixando o céu ainda claro apesar de o relógio sinalizar que a noite chegou.

O fenômeno, conhecido como Noites Brancas, é um convite para fazer como os locais: bater perna até tarde, aproveitando a madrugada com ares de fim de tarde e a extensa programação de atividades culturais. Imagina na Copa.

Nessa época, o Teatro Mariinsky realiza performances ao ar livre, chamadas de Estrelas das Noites Brancas (compre ingressos com antecedência). Há ainda o festival das Velas Escarlates (23 de julho), com fogos de artifício e música. A tradição se refere a uma lenda de amor perdido – um veleiro desfila pelo Neva e o ponto alto é o momento em que as velas são içadas.