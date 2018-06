Porcos nadadores são atrações em praia das Bahamas

Com seus porquinhos mundialmente conhecidos, a Praia dos Porcos Nadadores, nas Bahamas, tem se tornado um destino cada vez mais procurado. Localizada na Ilha de Major Cay, Exumas, o destino oferece aos turistas tranquilidade, contato com a natureza, aguas cristalinas e, claro, os porcos silvestres que habitam a região há anos.

Ao chegar na região, os animais, já acostumados com novos visitantes, seguem ao encontro dos barcos em busca de comida ou um simples carinho. A população de porcos na ilha gira em torno de 40, desde filhotes aos mais velhos, e alguns deles chegam a pesar até 60 quilos. Foto: Divulgação

Além dos porcos, as Ilhas das Exumas oferecem diferentes opções de atrações. Conhecidas principalmente por suas praias, com suas ilhotas e enseadas, pelos esportes aquáticos como mergulho e pesca, o destino também é ideal para se velejar.

Os amantes do mergulho e snorkeling ao redor do mundo também acreditam que As Exumas são um dos lugares mais espetaculares nas Bahamas para essa atividade, dada a beleza e riqueza do seu mundo subaquático, com enormes recifes de corais e cardumes de cores brilhantes.

O acesso até As Exumas é muito fácil e pode ser feito de avião ou barco, diariamente. As paisagens deslumbrantes, o pôr do sol cinematográfico e o clima fazem das Bahamas um dos lugares mais desejados por turistas em todo o mundo. Não só por sua beleza natural exuberante, mas também por oferecer 700 opções de ilhas diferentes que agradam a todos os tipos de gostos. Foto: Divulgação

Em 2018, o destino espera continuar recebendo viajantes novos e os que retornam para proporcionar eventos que fazem valer a pena viajar para viver experiências incríveis! Não faltam lugares perfeitos para tirar fotos de férias #NoFilter, ou seja, que não precisam de retoque, é só postar.

Agora visitar as Bahamas está mais fácil que nunca: há um novo serviço aéreo de Atlanta e de Houston direto para Nassau, com uma infinidade de voos para os turistas poderem desfrutar deste paraíso e aproveitar as compras nas pequenas “Ilhas boutique”!

Sobre as Ilhas das Bahamas

As Ilhas das Bahamas oferecem um lugar ao sol para todos. Cada ilha tem sua própria personalidade e atrações para uma variedade de estilos de férias, com alguns dos melhores lugares do mundo para mergulho, pesca, vela, passeios de barco, bem como compras e restaurantes.

O destino oferece um refúgio tropical de fácil acesso e dispõe da conveniência para os visitantes da América Latina ao não requerer visto, solicitando apenas de passaporte válido, certificado internacional da vacina contra a febre amarela e passagens de ida e volta para entrar nas Bahamas com fins turísticos.

O dólar das Bahamas está igualado com o dólar americano. Faça tudo ou não faça nada, apenas lembre-se que tudo é melhor nas Bahamas.

Fonte: www.bahamas.com