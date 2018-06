Plataforma oferece compra de experiências típicas de SP

Novas formas de conhecer São Paulo, com experiências de imersão conduzidas por moradores da cidade, vão estar disponíveis a partir de hoje. Desembolsando entre R$ 30 e R$ 700, será possível aprender a escolher produtos frescos no Mercado de Pinheiros com uma vencedora do Masterchef, dançar chorinho em uma roda de Perdizes e ver arte de rua na Vila Madalena – entre outros programas tipicamente paulistanos.

Quem traz a plataforma para São Paulo – com lançamento hoje – é o Airbnb, conhecido no ramo da hospedagem. Além do lançamento, a novidade é que pessoas de qualquer Estado que desejam oferecer uma experiência própria da região poderão inscrever um projeto na plataforma. Entre os critérios de escolha pesam o conhecimento do anfitrião e as habilidades na área proposta.

Na capital paulista, inicialmente 50 experiências serão apresentadas. Uma delas se chama Do Mercado à Mesa, da cozinheira Elisa Fernandes, de 28 anos, que venceu o programa de TV MasterChef Brasil em 2014. Por R$ 250, ela vai oferecer para um grupo de 4 a 10 pessoas uma experiência gastronômica que começa no Mercado de Pinheiros, na zona oeste, e termina no salão de festas do seu prédio, na Avenida São João, no coração da cidade.

Foto: Reprodução

Juntos, das 9 às 13 horas, eles vão escolher produtos frescos no mercado e, em seguida, serão levados para o estúdio de Elisa, onde vão experimentar um almoço preparado por ela. O valor do passeio – às segundas e terças – inclui os ingredientes, o deslocamento e o almoço. “A ideia é atrair interessados em conhecer um pouco os produtos originais brasileiros”, explica a chef. “O objetivo é mostrar a culinária local do dia a dia a partir de um passeio agradável entre farinhas, mandiocas, quiabos e pimentas.”

Um dos principais desafios será justamente respeitar a sazonalidade dos produtos, já que a cada semana ou estação a oferta varia. “Vamos criar juntos o menu, dependendo das pessoas presentes. Se for um grupo com mais vegetarianos, se for um grupo que prefira carne…”

Além da gastronomia, as experiências que mais se destacam em São Paulo são ligadas à cultura, arte e arquitetura. É o caso, por exemplo, do passeio Permitindo os Sons da Cidade. Nele, um artista profissional e professor da área será o anfitrião em locais voltados à música, o que inclui uma roda de chorinho em Perdizes, na zona oeste. Na mesma região, o passeio Arte de Rua na Vila Madalena vai oferecer visitas em galerias de arte a céu aberto e ainda em um mercado de comida orgânica.

Para lançar a plataforma, haverá ainda experiências pontuais, como um tour com a artista Liniker no bairro Vila Anglo Brasileira, na zona oeste. No final do passeio, ela ainda faz um pocket show com a prévia do novo álbum. O preço, em torno de R$ 300, será doado a uma ONG.

Rio

São Paulo é a segunda do País a receber a iniciativa, que, em junho de 2017, estreou nacionalmente no Rio. Lá, as experiências passaram de 37 para 125, com preços que variam entre R$ 10 e R$ 690. Segundo o Airbnb, os passeios que fazem mais sucesso entre turistas e cariocas são ligados à natureza (40%) e a esportes (25%). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.