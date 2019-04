Planeje sua viagem de Páscoa para Gramado

Passou o Carnaval e é hora de começar a pensar a próxima oportunidade de viajar. Com a aproximação da Páscoa, muitos destinos turísticos despontam como boas opções. Sabia que curtir esse feriado em Gramado, no Rio Grande do Sul, pode ser uma experiência totalmente diferente?

Se você acha que apenas o Natal Luz e a época de fim de ano são atrativos no Sul do País, está muito enganado. Nesse texto você vai conhecer um pouco dos encantos de Gramado e quais são as atrações na época da Páscoa. Confira! Foto: Divulgação

Localizada na Serra Gaúcha, Gramado é uma cidade com turismo muito forte. Distante pouco mais de 100 quilômetros da capital Porto Alegre, possui influência alemã e italiana em seu povo, suas construções arquitetônicas e também na cultura e costumes, principalmente quando se fala da culinária

Um ponto alto em relação ao turismo local acontece a partir de novembro com o Natal Luz. O espetáculo atrai turistas do Brasil e do mundo. Porém, é possível visitar a cidade em outras épocas do ano e aproveitar ao máximo.

PÁSCOA

A festa de Páscoa em Gramado acontece entre os dias 29 de março e 21 de abril em vários pontos da cidade. O evento chamado Gramado Aleluia reúne espetáculos de artistas, luzes e sons, criando um clima todo especial para a comemoração do feriado.

A Rua Coberta é o palco de grande parte das atrações que contam com Orquestras de Violões, apresentações teatrais como “Histórias Engraçadas do Sr. e Sra. Coelho”, entre outras. Pela cidade também ocorrem oficinas gastronômicas que ensinam alguns dos pratos típicos locais.

Gramado é também conhecida pelas fábricas de chocolates que produzem um dos melhores exemplares do doce no País. Na época da Páscoa fica ainda mais interessante experimentar o chocolate com os ovos de Páscoa e outros doces de chocolate. Não dá para perder essa oportunidade, não é mesmo?

Para conferir o calendário completo de eventos que ocorrem durante a Páscoa, em Gramado acesse pascoaemgramado.net.br/programacao/

Chocofest em Nova Petrópolis

A menos de 50 quilômetros de Gramado se localiza a cidade de Nova Petrópolis onde ocorre um dos eventos mais legais para aproveitar na época de Páscoa, a Chocofest. De 11 a 21 de abril esse evento, um dos mais populares do Brasil no período da Páscoa, reúne atrações sempre norteadas pelo chocolate.

Em 2018 foram mais de 100 mil visitantes e a expectativa é que o número de turistas aumente ainda mais nesse ano. São apresentações artísticas teatrais e musicais que falam sobre as tradições da Páscoa, sobre a produção dos ovos de Páscoa e muitas outras informações e atividades lúdicas sobre chocolate.

Fonte: https://www.clubecandeias.com