Passeando por Natal, no Rio Grande do Norte

Viajar pelo Nordeste é sempre uma boa opção para quem gosta de curtir locais com praias e visuais paradisíacos. E dentre as capitais nordestinas, uma se destaca pelos passeios maravilhosos que proporciona aos turistas. Nesse conteúdo você vai conhecer as melhores praias e passeios em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

A cidade “Noiva do Sol”, como é conhecida Natal (RN), oferece diversas opções de passeios e lazer. É um dos grandes polos turísticos do nordeste brasileiro, recebendo mais de 2 milhões de visitantes por ano. As praias são um espetáculo à parte. Foto: Divulgação

Entre os 400 km de costa da capital e seus arredores você encontrará praias deslumbrantes, com divertidos passeios por terra ou mar, uma natureza preservada, muito sol durante o dia e ótimas opções de lazer durante a noite. Com tantas belezas naturais, você precisa reservar ao menos uma semana de férias se quiser conhecer todas as maravilhas da capital potiguar e, preferencialmente, alugar um carro para percorrer com mais autonomia todas as praias da região.

Outra opção é alugar um buggy logo pela manhã de cada dia, que possibilitará passear pelas praias com tranquilidade e ter acesso facilitado a todas elas.

Ponta Negra

A mais famosa e visitada praia de Natal. Ganhou novos ares após urbanização realizada após a década de 1990. Tem pouco mais de quatro quilômetros de extensão e abriga o ponto turístico mais conhecido do estado, o Morro do Careca.

A orla e o calçadão abrigam muitas opções de bares, restaurantes, hotéis e outras formas de lazer. E se você pensa que o agito é apenas durante o dia, está enganado. A noite é repleta de festas, discotecas, boates e o tradicional forró nordestino.

Praia do Meio

Até o fim dos anos 1980 essa era a praia mais frequentada por turistas em Natal. Depois da construção da Via Costeira, a praia de Ponta Negra ganhou destaque e a Praia do Meio virou o “point” dos potiguares, mas ainda assim recebe turistas. É ideal para passeios de Buggy e para banho, já que o mar é bem tranquilo

Praia do Forte

Essa praia é bastante conhecida pelos turistas que visitam Natal. Possui uma proteção de arrecifes que formam piscinas naturais, ideais para quem gosta de um banho de mar tranquilo. Porém, o que chama mais atenção é o Forte dos Reis Magos, um dos pontos turísticos mais aclamados da cidade.

Também dessa praia é possível avistar a Ponte Newton Navarro, ponto onde muita gente para ao pôr do sol para tirar fotos.

Praia da Redinha

É a única praia que fica na Zona Norte de Natal. É mais frequentada por moradores locais, mas também apresenta muitas opções de lazer para os turistas. É a última praia do litoral urbano e dá acesso à Ponte Newton Navarro. Lugar excelente para aproveitar da culinária local com peixes e o prato típico ginga com tapioca

Praia de Pirangi

Na região metropolitana de Natal se encontra essa praia, localizada no município de Parnamirim e é dividida em duas partes: Pirangi do Norte e Pirangi do Sul. A parte norte é, durante o verão, bastante visitada por moradores da capital e também por turistas.

Tem boa infraestrutura com bares, restaurantes e casas de shows. Em Pirangi do Norte está o Maior Cajueiro do Mundo. Já a parte sul é mais calma e melhor para banho e prática da pesca

