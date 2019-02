Países onde se pode entrar sem visto

Segundo dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), em 2017 o número de brasileiros viajando para o exterior voltou a crescer, sendo 1,2 milhão de embarques. A busca por documentos, estoques de moeda estrangeira, formulários e entrevistas certamente fizeram parte de sua rotina se você precisou de um visto para o exterior. Nós brasileiros temos carta branca em diversas partes do mundo. Para ser mais específico, 132 países permitem a entrada de brasileiros sem visto. Veja quais são ele e já comece a sonhar com sua próxima viagem internacional.

VISTO

A lista de países a baixo permite a emissão de um Visto Express. Porém, há necessidade de uma breve entrevista, a comprovação do motivo da visita e o pagamento de uma taxa, já pode haver o acesso. Em regra o processo vai ser bem simples, além de que em poucos minutos você receberá seu visto, mas não custa consultar o consulado sobre documentos adicionais: Bahrain; Bielorrússia; Burkina Faso; Burundi; Cambodia; Cabo Verde; Comoros; Djibouti; Egito; Etiópia; Guiné-Bissau; Irã; Jordânia; Quirguistão; Laos; Líbano; Madagascar; Malawi; Maldivas; Ilhas Marshall; Mauritânia; Nepal; Oman; Palau; Papua Nova Guiné; Somália; Tajiquistão; Tanzânia; Timor-Leste; Togo; Tonga; Tuvalu; Uganda; Zâmbia; Zimbabwe.

ENTRADA SEM VISTO

Essa é a lista mais extensa do nosso texto, pois inclui países que possuem acordo com o Brasil para entrada sem visto. Além do período pode variar entre 30 e 90 dias a depender do tratado internacional. Para acessá-los você precisa apenas de uma página para carimbo no passaporte e 6 meses de validade. Mas, para evitar qualquer dor de cabeça ao chegar em seu destino, o ideal é que você tenha em mãos sua carta convite, ou comprovante de reserva em hotel. Albânia; Alemanha; Andorra; Antigua e Barbuda; Armênia; Áustria; Bahamas; Barbados; Bélgica; Belize; Bosnia e Herzegovina; Botswana; Bulgária; Costa Rica; Croácia; Chipre; República Tcheca; Dinamarca; Dominica; Republica Dominicana; El Salvador; Estônia; Fiji; Finlândia; França; Georgia; Alemanha; Grécia; Granada; Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; Hungria; Islândia; Indonésia; Irlanda; Israel; Itália; Jamaica; Korea do Sul; Latvia; Liechtenstein; Lituânia; Luxemburgo; Macedônia; Malásia; Malta; Mauritius; México; Micronésia; Mônaco; Mongólia; Montenegro; Marrocos; Namíbia; Holanda; Nova Zelândia; Nicarágua; Noruega; Panamá; Filipinas; Polônia; Portugal; Romênia; Rússia; Saint Cristóvão e Neves; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; San Marino; São Tomé e Príncipe; Sérvia; Singapura; Eslováquia; Eslovênia; África do Sul; Espanha; Suriname; Suazilândia; Suécia; Suíça; Tailândia; Trinidad e Tobago; Tunísia, Turquia; Ucrânia; Vanuatu; Vaticano.

MERCOSUL

A aliança entre os países da América do Sul garante não apenas vantagens comerciais. Mas, para os turistas brasileiros, é possível portando apenas a carteira de identidade, pois existe uma garantia de livre acesso aos países parceiros. São poucas as condições: o documento deve estar em bom estado, mas a data de emissão de ser inferior a 10 anos e não pode ser carteira de motorista. Se você não se lembra das aulas de Geografia da tia Letícia lá no fundamental, não precisa ir ao Google, pois aqui a gente repassa a lista de países do Mercosul: Argentina; Bolívia; Chile; Equador; Paraguai; Peru; Uruguai; Venezuela.