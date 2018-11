Os jardins mais floridos do Brasil

A estação das flores, época em que várias espécies desabrocham, teve início no dia 22 de setembro. Nessa fase a Terra encontra-se iluminada o que torna os dias e noites com durações iguais, e na maior parte das regiões brasileiras o período é marcado pelo aumento gradativo de calor e incidência de chuvas. Pensando nessa época, confira uma seleção de destinos com alguns dos mais belos jardins do Brasil e do mundo que prometem render bons passeios.

Jardim Botânico (RJ)

Importante ponto turístico da cidade, conta com uma área de 137 hectares, sendo 54 delas cultivadas, além de abrigar coleções raras de espécies de flores como bromélias e orquídeas, árvores centenárias e plantas exóticas. O jardim conta com obras do século 16, e guarda um rico patrimônio histórico e cultural como o Jardim Japonês, criado em 1935 a partir da doação de 65 espécies de plantas típicas do Japão.

Jardim Botânico (Curitiba)

Além do Jardim Botânico do RJ, outra cidade que também abriga seu mais famoso ponto turístico é Curitiba. Inaugurado em 1991, foi criado a imagem dos jardins franceses e estende seu tapete de flores aos visitantes logo na entrada. Sua estufa, em estrutura metálica, abriga espécies botânicas que são referência nacional, além de uma fonte d’água.

Outro destaque é o Jardim das Sensações, uma trilha de 200 metros de extensão, em que o visitante percorre de olhos vendados e consegue sentir as plantas com as mãos, ouvir a cascata, respirar o perfume das flores e o cheiro da terra.

Amanyikir Garden (SP)

Inaugurado em 2007, o Parque Amanykir Garden fica localizado em Campos do Jordão. Apresenta jardins de várias partes do mundo em meio a Serra da Mantiqueira e conta com mais de 700 espécies de plantas harmoniosamente divididas ao longo dos 60 mil m². Aberto à visitação durante todo o ano, seus 26 jardins mostram, por meio da beleza, um pouco da cultura de cada País.

Instituto Inhotim (MG)

Localizado em Brumadinho, cidade a 60 km de Belo Horizonte, é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, e o maior centro de arte ao ar livre da América Latina.

O instituto localiza-se dentro da Mata Atlântica, possui áreas de preservação que compreendem os fragmentos de mata e incluem uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). O jardim tem 4.300 espécies em cultivo, e está cercado por mata nativa, onde estão cerca de 1 500 espécies catalogadas de palmeira, a maior coleção do tipo do mundo.

Lago Negro (RS)

Considerado um dos pontos turísticos mais famosos de Gramado, no Rio Grande do Sul. Em 1942, grande parte das árvores foram totalmente queimadas e para tentar conter o fogo, moradores abriram uma fenda no chão, onde encontraram uma vertente que mais tarde seria transformada em um lago artificial, o Lago Negro.

Atualmente suas águas escuras e profundas são envolvidas pelo verde das árvores. O parque possui uma área total de quase 90 mil m² e a do lago de 17 mil m². As hortênsias e azaleias se revezam a cada estação em suas margens.

Jardim Botânico (São Paulo/SP)

O Jardim Botânico de São Paulo abriga coleções de plantas vivas e não vivas, identificadas e catalogadas. No espaço de 360 mil metros quadrados, espalha-se acervo raro. Diversas espécies de plantas ameaçadas de extinção podem ser apreciadas no local.

Butchart Gardens (Canadá)

Hoje, o Butchart Gardens é um sítio histórico nacional do Canadá. Você encontrará remanescentes da fábrica de cimento original e mais de um milhão de plantas em mais de 900 variedades esperando por você enquanto perambula pelos Jardins.

Parque Keukenhof (Holanda)

As tulipas da Holanda são famosas no mundo inteiro. Para ver os campos de tulipa florescendo, você deve visitar a Holanda em abril e maio. Nesse mesmo período, o maior parque de flores do mundo, o Keukenhof, abre as portas. Keukenhof é um parque onde mais de 7 milhões de bulbos de flores são plantados todos os anos. Jardins e quatro pavilhões mostram uma coleção fantástica de: tulipas, jacintos, narcisos, orquídeas, rosas, cravos, íris, lírios e muitas outras flores.