Os 10 melhores destinos de 2019

O GreenMe preparou várias dicas para já dar vontade de fazer as malas! Confira esses 10 lugares superinteressantes para você conhecer no próximo ano, de acordo com o pontual guia Lonely Planet, edição 2019, que depois de pesquisas e propostas de mais de 200 especialistas em viagem e turismo, aconselham as metas imperdíveis para o ano que vem.

Fonte: Gisella Meneguelli

Sri Lanka

É um destino de interesse para aqueles curiosos em diversidade! O País é constituído por um mosaico de religiões e culturas, templos seculares, fauna abundante e de fácil acesso, uma animada cena de surf e pessoas que reagem a décadas de guerra civil com incríveis hospitalidade e simpatia.

Alemanha

Embora já conhecida dos circuitos europeus, a Alemanha é uma potência em inovação e história! Destaque para uma pequena escola que, há cerca de um século, deu origem a uma revolução artística internacionalmente influente, cuja ressonância ainda é sentida até hoje: a Bauhaus.

Zimbábue

Este país é conhecido como um dos destinos mais seguros da África e, claro, pelos seus parques nacionais, sítios arqueológicos Patrimônio da Humanidade, montanhas cobertas de florestas e as impressionantes Cataratas Vitória.

Panamá

No Panamá, o leste e o oeste se cruzam. O viajante verá uma concentração de tesouros – das praias de areia branca às florestas tropicais, das terras altas banhadas pela névoa à cultura indígena.

Jordânia

Você tem o sabor da aventura? Na Jordânia você poderá curtir uma paisagem sensacional no Vale do Rift, mais uma vista alucinante para o ponto mais baixo na Terra (o Mar Morto) e visões de catástrofes bíblicas (Sodoma). De tirar o fôlego, não?

Belize

Sua costa caribenha é cercada pela segunda maior barreira de corais do mundo e seu interior tem um sistema de cavernas entre o maior e mais acessível da América Central. O seu povo é composto de uma mestiçagem fascinante de maias, Garifuna, crioulo, Menonitas e residentes estrangeiros.

Quirguistão

Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse País, que se tornou sabido após o desmembramento da União Soviética. O País tem mais de 2700 km de rotas de trekking. O Quirguistão está rapidamente se tornando um destino favorito para viajantes independentes bem informados que procuram beleza natural intocada.

Indonésia

Mais de 17 mil ilhas compõem a mistura de culturas, culinárias e religiões desse arquipélago, proporcionando um caleidoscópio de experiências. Hoje é muito mais fácil explorar esse país tropical. O momento ideal para visitar é agora, antes que todos os seus segredos sejam revelados.

Bielorrússia

A capital do País é Minsk: seu centro histórico, construído em torno da elegante ratusha (prefeitura), oferece bierstube, bares de coquetéis e festas de rua animadas nas noites de verão.

São Tomé e Príncipe

Paisagens surreais elevam-se dramaticamente para o céu, a selva engole os restos de estruturas relacionadas ao comércio e águas tropicais beijam praias desertas. Trekking através das florestas, escalar montanhas ou explorar o leito do mar com máscara e snorkel farão você descobrir muitos tesouros escondidos.