Olímpia, berço da cultura popular e águas quentes

A cidade de Olímpia, a 429 quilômetros da capital, é conhecida por seus vários títulos como de “Capital Nacional do Folclore” e também como importante polo turístico paulista. Não bastasse isso, o município tem ainda o privilégio de estar situada na região do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo.

A forte influência popular faz com que todo mês de agosto Olímpia receba visitantes de todo país para curtir o tradicional “Festival do Folclore”, evento que reúne danças e músicas típicas. Foto: Divulgação

E por falar em cultura, a cidade hospeda o Museu de História e Folclore Maria Olímpia, que detém um dos mais completos acervos sobre o tema, recebendo visitas de estudiosos e pesquisadores.

Agora falando em lazer e encantos naturais, um dos destinos preferidos dos turistas é o complexo Thermas dos Laranjais, que possui ampla estrutura de lazer e um espaço sofisticado integrado à natureza, com piscinas de águas quentes naturais e pousadas. Foto: Divulgação

Outra atração indispensável é o Orquidário Chácara Aguapey. O local proporciona um encontro único com a natureza, onde é possível conhecer várias espécies de orquídeas e observar o processo de produção e cultivo da flor.

Se quiser aproveitar ainda mais as belezas naturais de Olímpia, é possível conhecer a Gruta do Índio, um passeio por trilhas que percorrem uma vasta área de vegetação, com árvores centenárias, habitada por diversas espécies de pássaros. A trilha tem cerca de 2 km e o acesso pode ser feito pela Estrada Vicinal Natal Breda, a 8,5 km do município.

E como chegar nesse paraíso?

O acesso é feito pelas Rodovias Assis Chateaubriand (SP-425) e Armando Salles Oliveira (SP-322).

Boa viagem!