Oito lugares onde nadar pode significar morrer

Embora suas águas sejam azuis, lindas e cristalinas, e a paisagem circundante se pareça com os contos de fadas, alguns lagos podem ser mortais. Os motivos podem variar: da acidez à presença de gases tóxicos. Os lagos são lugares especiais, mas às vezes vale seguir o aviso “olhar e não tocar” e, em alguns casos, nem mesmo isso.

A presença de vulcões ainda ativos ou a acidez da água, ou ainda minas de enxofre ou fenômenos naturais, fazem com que em alguns lagos seja impossível nadar e até mesmo ficar em suas margens e respirar o ar entorno do lago.

Fonte: www.greenme.com.br/viajar/

Aqui estão 8 lagos fascinantes, mas onde que você nunca poderá nadar:

Kawah Ijen – Indonésia

O Kawah Ijen é um vulcão indonésio que possui o maior lago ácido do mundo e, apesar da sua bela e cativante cor turquesa, é melhor ficar longe dele. A água não é apenas perigosa, mas toda a área entorno é tóxica pela presença de gás. Nas proximidades do lago há uma mina de enxofre que, muitas vezes, quando entra em contato com o ar, pega fogo, dando vida a um show de luz, bonito, mas inacessível. Foto: Divulgação

Laguna Caliente – Costa Rica

Na Costa Rica, o vulcão Poas tem dois lagos de cratera: o Botos, que é um lugar rodeado de natureza, enquanto o outro, a Laguna Caliente, é muito diferente: é um dos lagos mais ácidos do mundo, com um teor ácido maior do que uma bateria de carro. Muitas vezes é impossível chegar perto da área, em parte porque o Poas ainda é um dos vulcões mais ativos da Costa Rica.

Lago Nyos – Camarões

O lago Nyos é tristemente conhecido porque ali ocorreu um dos maiores desastres da história, que matou mais de 1.700 pessoas. Em 1986 ele sofreu uma erupção límnica (também chamada de fenômeno do lago explosivo) que ocorre quando o dióxido de carbono (CO2) erupciona de repente das profundezas das águas, sufocando fauna e flora selvagens, animais e humanos.

Lago Fervente – Dominica

O lago fervente está localizado na ilha caribenha de Dominica. É um buraco na crosta terrestre, que foi inundado por chuvas e alimentado por dois pequenos riachos. A lava e os gases submarinos do vulcão próximo aquecem suas águas. Ao redor da costa, os cientistas mediram as temperaturas do lago que chegavam a 90° C, ou seja, fervente! Foto: Divulgação

Lago Kivu – Congo e Ruanda

O lago Kivu está localizado na fronteira entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Também ali, o problema é a erupção do tipo límnica, mas, felizmente, por enquanto, o pior ainda não aconteceu. Devido à quantidade de CO2 e metano presentes no lago, e uma população beira-mar de mais de dois milhões de pessoas, uma erupção ali seria devastadora.

Quilotoa – Equador

O lago de cratera Quilotoa se formou após uma enorme erupção vulcânica. Este corpo d’água é famoso pela sua incrível cor azul-turquesa. É complicado chegar ao lago porque ele se localiza em uma área de difícil acesso. Por causa da alta acidez, não há formas de vida que vivam nele.

Monte Rainier – Washington

O lago de cratera, perto do topo do Monte Rainier, sempre está coberto de neve e gelo e só pode ser alcançado atravessando uma série de cavernas de gelo que podem resultar mortais porque contêm bolsas de gases perigosos, como o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o sulfureto de hidrogênio.

Lago Karachay – Rússia

O lago Karachay nas Montanhas Urais na Rússia é o lugar mais poluído da terra, porque os resíduos de uma central nuclear próxima foram jogados ali durante a Guerra Fria.

Os níveis de radiação eram tão altos que, no início da década de 1990, qualquer pessoa na margem do lago só poderia viver por cerca de 60 minutos. Na tentativa de controlar os sedimentos radioativos, as autoridades começaram a preencher lago com cimento. Este projeto foi iniciado nos anos 70 e parece ter tido algum sucesso.