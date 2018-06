O mês inteiro de ‘arraiá’ em Caruaru

O que começou como uma reunião entre famílias que acendiam fogueiras, preparavam comidas feitas de milho, soltavam fogos de artifício e dançavam ao som dos trios de forró, tornou-se um dos maiores São João do Brasil. Caruaru (PE), distante cerca de 140 km de Recife, é considerada a capital do forró e os turistas não esperam menos da cidade que promete levar diversão para quem gosta de pular fogueira e não dispensa um arrasta pé. Será um mês de festa a partir desta sexta-feira (1) com direito a atrações típicas e muita música.

Na festança de Caruaru ninguém fica de fora, pois estarão espalhados pela cidade e na zona rural 22 polos com atrações juninas locais, regionais e nacionais. São esperadas 2,5 milhões pessoas – meio milhão a mais que no ano passado – para curtir muito forró, estilo musical típico do Nordeste, e apresentações de artistas como Wesley Safadão, Geraldo Azevedo, Maiara e Maraísa, Aviões do Forró, Alceu Valença, Gabriel Diniz, Elba Ramalho, Luan Santana e Alcymar Monteiro. Foto: Embratur

O São João de Caruaru é um importante evento gerador de fluxo turístico que resulta em emprego e renda para o município e para Pernambuco. Segundo a prefeitura da cidade, a festa deve arrecadar R$ 200 milhões, o que representa um aumento de 25% em relação ao ano passado, quando foram angariados R$ 160 milhões. Além disso, o festejo pode gerar seis mil empregos diretos e indiretos.

“Essa é a maior festividade da região e movimenta toda a economia local com uma programação rica e diversificada para atender todo tipo de público, seja família com criança, jovens, os amantes do São João tradicional de bairros e na roça. Representantes da hotelaria e do trade turístico afirmam que não há nenhuma outra época que se compare ao São João”, explica diretora de Turismo de Caruaru, Kalliny Gomes.

Quadrilhas, decoração junina, salão de artesanato e comidas típicas são outros atrativos que farão o arraiá de Caruaru ser ainda melhor. Para o item “comida”, a sugestão é que os forrozeiros de plantão estejam preparados para aproveitar as guloseimas feitas em larga escala e distribuídas gratuitamente. O “arraiá” é famoso por oferecer as “comidas gigantes”, como o Maior Cozido de Milho na Manteiga, que leva 1, 5 mil espigas, ou o Maior Chocolate Quente, produzido com 700 litros de leite e 130 quilos de chocolate em pó.

No São João também tem espaço para homenagear importantes personagens da história que representam as vertentes artísticas e culturais do município. São eles: o escritor e compositor Nelson Barbalho, o colunista social Jotta Lagos, o organizador de eventos Zé Lucía do Palhoção, a poetisa e compositora Fátima Marcolino e a boleira Maria do Bolo.

APP – Para conhecer toda a programação do São João de Caruaru, baixe o aplicativo saojoaodecaruaru2018 e conheça os polos e atrativos. Clique aqui e tenha acesso ao site da prefeitura.