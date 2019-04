Neste outono, aproveite para visitar as cidades serranas

Quem quer aproveitar a chegada do Outono e as temperaturas mais amenas, pode curtir o aconchego das cidades serranas e todo o charme das roupas e acessórios, lareiras e gastronomia do interior paulista.

Para ajudar quem não sabe como escolher o melhor destino, selecionamos algumas cidades do Estado de São Paulo conhecidas por reunir essas características, além de muitas outras opções de lazer e atividades em meio à natureza. Confira abaixo, escolha a sua e boa viagem! Foto: Divulgação

Araçoiaba da Serra

Com exuberante beleza natural, o município conhecido como “Esconderijo do Sol” fica a 123 km da capital paulista e, no passado, era destino dos Bandeirantes, que vasculhavam a região em busca de minas de ouro. Um dos atuais pontos turísticos locais é o Morro de Araçoiaba, onde os Bandeirantes encontraram as primeiras minas da região e onde foram construídos os primeiros fornos de fundição, em 1591, preservados até hoje. Outra atração é o Horto Florestal, ideal para se reunir com os amigos e conhecer locais de preservação da natureza. Foto: Divulgação

Campos do Jordão

Parte integrante do Circuito Serra da Mantiqueira, a famosa estância turística fica a 173 km da capital e, em 1957, no Congresso Climatológico de Paris, foi reconhecida como dona do “melhor clima do mundo”. Aliado às belas paisagens, tranquilidade, a charmosa arquitetura em estilo suíço-europeu dos hotéis, pousadas, lojas, restaurantes, bares, chocolaterias, bistrôs e pubs, a cidade tem vocação natural para o turismo e atrai milhares de visitantes no outono e inverno. Entre os eventos culturais mais festejados, está o Festival de Inverno, com apresentações artísticas nacionais e internacionais. Foto: Divulgação

Santo Antônio do Pinhal

Esta estância climática fica nas proximidades de Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, e pertence ao Circuito Turístico da Mantiqueira, devido a Serra de mesmo nome, considerada uma das mais belas do Brasil. Com diversas montanhas, picos, rios e vales, os visitantes têm no ecoturismo um dos pontos fortes.

Não faltam opções também para quem busca aventura, em atividades como escalada, rapel, arvorismo, trilhas, off-road, voo livre, entre outras. A tradicional Festa do Pinhão, que acontece nos meses de maio a agosto, é ótima pedida para quem aprecia o fruto típico da região, além das barracas de comidas típicas, artesanato, apresentações e shows. O nome é decorrente das diversas espécies de araucárias que a cidade abriga, que em tupi-guarani significa “montanha que chora” ou “serra onde nascem as águas”. Foto: Divulgação

São Bento do Sapucaí

Porta de entrada para a famosa Pedra do Baú – que, ao contrário do que muitos pensam, não pertence a Campos do Jordão –, essa estância climática fica a 185 km da capital e possui paisagem rústica com ar bucólico, repleta de casinhas simples, ruas de terras e os encantos naturais da Serra da Mantiqueira. Há também pousadas charmosas e confortáveis escondidas em meio à vegetação nativa.

Os amantes de esportes radicais encontram opções para praticar rapel, escaladas, caminhadas, voo livre, entre outras atividades. Os turistas podem ainda conhecer e comprar produtos do artesanato local da Associação Arte no Quilombo, formada por 80 artesãos que usam palha de bananeira, sambentista, fruta cultivada na cidade, entre outros materiais. Foto: Divulgação

São Pedro

Distante 190 km da capital, a estância turística integra o Circuito Serra do Itaqueri e é procurada por visitantes de todo o Estado em busca das belíssimas paisagens, cachoeiras no meio da cadeia de montanhas formadas pela serra, fazendas e parques ecológicos. São muitas opções de lazer, aventura com práticas de esportes radicais e descanso para os turistas.

Típica cidade do interior, São Pedro acolhe os visitantes com muita hospitalidade em seus diversos hotéis fazenda, além dos restaurantes, praças, parques, museus, eventos musicais, casarões antigos e igrejas. Fundada no século XIX por imigrantes italianos que colonizaram a região investindo na cafeicultura, a cidade – que de longe lembra um presépio napolitano – mantém suas tradições culturais e gastronômicas. Foto: Divulgação

Serra Negra

Pertencente ao Circuito das Águas Paulistas, essa estância hidromineral fica a 142 km da cidade de São Paulo e possui inúmeras opções de lazer, além do saudável clima de montanha e fontes de águas minerais com propriedades terapêuticas. Em 1928, foi descoberta a riqueza radioativa das águas locais, e dois anos depois foi criado um pavilhão de hidroterapia ao lado da fonte.

A qualidade das águas minerais deu a Serra Negra o título de “Cidade da Saúde”, pelo então Presidente da República Washington Luís. Com excelente infraestrutura, a cidade atrai turistas que vão em busca dos recursos naturais e hidrominerais e do reconhecido comércio de produtos em lã e linha (malharias), vestuário e acessórios em couro, enxovais, presentes e artesanatos diversos, com preços acessíveis.

Serra Negra também possui um forte turismo de negócios, devido aos grandes centros de convenções e rede hoteleira impecável para receber eventos corporativos.