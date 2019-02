Navegue pelos mais incríveis destinos com canais!

Já reparou que cidades como Veneza têm um charme especial por terem sido erguidas sobre as águas? De lugares famosos protegidos pela Unesco a vilas pitorescas com mercados flutuantes, perca-se na beleza e peculiaridade desses destinos para serem explorados em barcos! Veja a seguir.

Foto: Divulgação

Suzhou – China

Considerada a Veneza do Oriente ou a Veneza Chinesa, possui 42% de água em seu território, constituído por lagoas e riachos. O Grand Canal liga 20 pontes feitas de pedra e construções tradicionais. Conta-se que Suzhou foi construída por volta do ano de 514 a.C., ou seja, uma cidade com mais de 2.500 anos. Alguns de seus jardins foram declarados como Patrimônio Mundial pela Unesco.

Hamburgo, Alemanha

Você sabia que Hamburgo tem mais pontes que Londres, Veneza e Amsterdã juntas? São 2.500 estruturas do gênero no total, que unem diversos pontos da segunda maior cidade da Alemanha. Os canais de Hamburgo são chamados de “fleete”.

Desde a Idade Média, eles cortam o centro histórico da cidade. Há bondes e trens que percorrem por toda Hamburgo, mas há quem desfrute dos canais para se locomover, especialmente turistas e novos residentes.

Giethoorn, Holanda

Na parte antiga da cidade, não há ruas e sim vias para uso de bicicletas. Todo o transporte é feito sobre a água dos vários canais. O local é simplesmente encantador, e a população – composta por 2.600 habitantes – vive em pequeninas ilhas particulares e circula pelo vilarejo através de pequenas embarcações.

Os deslocamentos também podem ser feitos a pé, e as travessias ocorrem por meio das 180 pontes de madeira que fazem a conexão ao longo dos cerca de 6,5 km de canais. Foto: Divulgação

Bangkok, Tailândia

A capital tailandesa é bem movimentada, contando com uma população de mais de oito milhões de habitantes. Pegando carona nos barcos, você pode escapar da confusão da cidade. Os canais são vibrantes e contam com vendedores de todos os tipos de coisas.

Antigamente, os klongs, como são chamados os barcos, foram usados para o transporte de mercadorias e pessoas e para o comércio nos mercados flutuantes. Hoje em dia grande parte dos canais foram reconstruídos como ruas, restando só alguns deles na parte oeste do rio Chao Phraya.

Annecy, França

Localizada entre os Alpes e o Lago Annecy, esta linda cidade é um destino subestimado na França. Os canais circundam o castelo central de Lord Annecy, criando uma vista charmosa. A população é pequena e amigável, um outro motivo para surpreender quem visita Annecy.

A influência italiana vai além da culinária, já que a cidade é repleta de canais e por isso recebeu o nome de Veneza dos Alpes. Annecy tem até um carnaval semelhante ao de Veneza no final de fevereiro, com direito a roupas e máscaras extravagantes do carnaval veneziano.

Veneza, Itália

Veneza é provavelmente a cidade mais famosa desta lista. O badalado destino italiano conta com uma beleza e história que remontam ao século 10 a.C. Veneza e sua lagoa foram eleitas Patrimônio Mundial da Unesco. Um passeio de gôndola pelos incríveis canais é apenas uma das várias opções de lazer nesse tesouro italiano.

Com canais no lugar de ruas e “vaporetti” fazendo as vezes de carros, palácios e igrejas que se perdem nas brumas e uma tradição misteriosa – o “Carnavale” – surgida no século 16 para que a nobreza pudesse se misturar ao povo, essa cidade do norte da Itália é pura magia e encanto.

Bruges, Bélgica

A cidade belga é um destino deslumbrante, com estruturas medievais, graciosas ruas de paralelepípedos e muitos canais. As águas percorrem o centro da cidade, de beleza arquitetônica reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco.

O tempo não passou para os moradores que vivem nessa cidade cheia de candelabros, ruas estreitas e carruagens. Além disso, Bruges ou Brugge (em francês) é conhecida como a Veneza do Norte devido aos diversos canais que cortam a cidade. Foto: Adobe Stock

Estocolmo, Suécia

O Djurgårdsbrunnskanalen é um canal movimentado na capital sueca. Lá, você pode navegar até o Museu Vasa, tornando-se um lugar perfeito para visitantes explorarem. Estocolmo é uma mistura eclética de arquitetura medieval e moderna. Além disso, a abundância de água, a vibrante vida noturna e a qualidade de vida e do meio ambiente, fizeram de Estocolmo uma das maiores cidades da Escandinávia.

Wuzhen, China

Wuzhen é uma das seis antigas cidades ‘aquáticas’ conectadas pelo rio Yangtze. É conhecida e admirada pelo Lago Oeste e Templo Lingwin. Dividida entre seis distritos, a pitoresca cidade é um destino essencial para quem deseja mergulhar na cultura tradicional chinesa.